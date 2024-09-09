CHP, yol haritasına Atatürk’ün 1920’de Meclis’e sunduğu metnin adını verdi

Yayınlanma: 09.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2024 - 04:00

CHP’nin İkinci Yüzyıl Degişim Kurultayı, son gününde partinin yeni program çalışmalarıyla ilgili milletvekilleri, belediye başkanları ve parti üyeleriyle hazırlanan metnin okutulup oylanması yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı program çalışmalarının usulüne ilişkin metin, yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda Sosyalist Enternasyonel komitesinin Ankara Deklarasyonu metni de okundu. Ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, metni kamuoyuyla paylaştı. Metinde, parti programının yenilenme çalışmasının yol haritası özetle şu ifadelerle anlatıldı:

PROGRAM BEŞ AŞAMADA DEĞİŞECEK:

Program hazırlıkları için ilk aşamada geniş seçmen çoğunluğunun temel beklenti ve ihtiyaçlarının tespiti gerçekleştirilecek ve iktidar stratejisinin gerektirdiği politika konuları belirlenecektir. İkinci aşamada parti örgütünün görüşlerinin raporlanacağı bölge toplantıları gerçekleştirilecek ve raporlanacak. Milletvekillerinden oluşturulacak heyetlerle tüm illerde saha çalışmaları yaparak halkın beklenti ve talepleri araştırılacak ve raporlandırılacak. Üçüncü aşamada uzmanlarla yürütülecek yuvarlak masa toplantıları; kitlesel örgütler ve araştırma kuruluşlarının katılımıyla yapılacak toplantılar; bölgesel seminerler gibi araçlar kullanılarak ülkemizin sorunları hakkında görüşler toplanıp raporlanacak. Dördüncü aşamada ulaşılan veriler ışığında taslak metin haline getirilecek. Taslak metin örgüt ve kamuoyunun görüşlerine açılacak ve ardından kurultayın onayına sunulacaktır.

TEMEL İLKELER SABİT KALACAK:

Mevcut programımızın giriş bölümünde partimizin ideolojisini besleyen üç kaynak şöyle sıralanmıştır: “Atatürk’ün modernleşme devrimi ve altı ok ilkeleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları ve Anadolu ve Trakya’nın tarihsel ve felsefi birikimi”. Bu üç kaynak bugün de ideolojimizin ve partimizin yürüttüğü siyasetin temel dayanaklarıdır. Bu nedenle programın temel ilke ve değerlerinin ele alındığı bölümlerde bir değişikliğe gidilmeyecektir. Ancak ekonomi, sosyal adalet, demokrasi, kamu yönetimi, dış politika ve güvenlik gibi alanlarda yeni bir değerlendirme yapılacak.

HALKÇILIK PROGRAMI:

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 13 Eylül 1920’de TBMM’ye sunulan “Halkçılık Programı”nın verdiği ilhamla yeni programımıza “Halkçılık Programı” adını vereceğiz. Bu programda halkın sorunlarına yine halkın talepleri çerçevesinde çözüm önerileri sunacağız. Programımız halk için, halkla birlikte hazırlanacak ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılının gelecek vizyonunu oluşturacaktır. Örgütümüze ve tüm vatandaşlarımıza çağrımız “Halkçılık Programı”na katkı vermeleri ve büyük değişimin parçaları olmalarıdır. İkinci yüzyılda Atatürk’ün vasiyetini yerine getirelim, Türkiye’yi hep birlikte muasır medeniyet seviyesinin üstüne taşıyalım. Hem programımızı hem geleceği birlikte inşa edelim.

‘HİZMETTEN KISINTIYA GİTMEYİN’

CHP’nin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nın program çalışmaları hafta sonu boyunca ATO Congresium’da devam etti. Bu kapsamda partinin belediye başkanları masa çalışmalarında bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre; CHP’li belediye başkanları “kardeş belediyecilik, sokak hayvanları, SGK borçları, cinsiyet eşitliği, gelir kaynakları” gibi 30’a yakın başlıkta güncel sıkıntıları ele aldı. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere büyükşehir belediye başkanlarının da bu konudaki çözümlerini paylaştığı öğrenildi.

SGK borçlarıyla ilgili başkanların “Borçların çoğu AKP döneminden kalan borçlar ve bu halka iyi anlatılmalı” rahatsızlığını dile getirdiği, parti yönetiminin ise “Vatandaşa hizmette gider azaltıcı önlemler almayın. Yeni yatırımlarla gelirleri artırmaya dönük çalışmalar yapın. Kamudan alınmayan borçlarla mahsuplaşma yöntemini tercih edin” gibi çözümler sunduğu kaydedildi.

Parti kurmayları, tüm bu başlıklarda yapılan masa çalışmalarına ilişkin “Bu masa çalışmaları, ileride ortaya çıkartacağımız parti programının ön bilgi toplaması. Yani CHP program kurultayının hazırlığı. Nasıl tüzüğümüzü uzun süre fikir alarak hazırladık ve uzlaştığımız şeyleri koyduk, bu konuda da uzlaştığımız maddeler parti programına işlenecek” bilgisini paylaştı.

‘YERİNDE YAŞAT’

Toplantıda başkanların tartışma konusu olan sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını birbirleriyle paylaştığı aktarıldı. Toplantıda “İktidarın son çıkarttığı kanun yerine ‘Yerinde yaşat’ uygulamasına devam edeceğiz. Hayvanları bulunduğu yerlerde sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverlerle yaşatacağız. Hayvanların kısırlaştırılıp doğal yaşam alanlarında yaşamını sürdürmesini sağlayacağız” değerlendirmesinin öne çıktığı öğrenildi.

