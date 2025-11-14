CHP YSK Temsilcisi Yakupoğlu: 'YSK artık demokratik hukuk devleti adına tek temsilci'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 12:04:00
CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İBB iddianamesinda, "YSK verilerinin CHP tüzel kişiliği tarafından üçüncü kişilerle paylaşıldığı" iddialarına ilişkin "Yüksek Seçim Kurulu'na sordum, soruşturdum ve SİPPORT üzerinden CHP tüzel kişiliği dışında hiçbir 'şüpheli' ile link paylaşımı yok. Lütfen Yüksek Seçim Kurulu'ndan elinizi çekin. Bırakın seçimler kendi içinde yapılsın" dedi.

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hazırladığı iddianamede, "YSK verilerinin CHP tüzel kişiliği tarafından üçüncü kişilerle paylaşıldığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Image

Yakupoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"İddianamenin 260’ıncı sayfasında 'Yüksek Seçim Kurulunun Cumhuriyet Halk Partisi 'nin talebi doğrultusunda 21.9.2023 tarihinde göndermiş olduğu güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen listelerinin ID numaraları ile birlikte SİPPORT üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmesinin talep edildiği, soruşturma dosyasında alınan ifadelerle, şüpheliler Melih Gerçek ve Erol Naim Özgürel'e Cumhuriyet Halk Partisi'ne özel açılan SİPPORT linkinin iletildiği anlaşılmıştır' denilmiştir."

"ŞÜPHELİ LİNK PAYLAŞIMI YOK"

Yakupoğlu konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulu'na sordum, soruşturdum ve SİPPORT üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği dışında hiçbir 'şüpheli' ile link paylaşımı yok. Aynı sayfada 8 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği tarafından 'seçim sandık verilerinin usulsüz yayıldığı anlaşıldığından' denilmiştir. Oysa seçim sandık verileri seçimlerden yani oy verme gününde 10 gün önce nihai olarak paylaşılır ve sonra güncelliğini yitirir. Zira seçmen listeleri yaşayan bir organizmadır ve anlık olarak değişir. Seçimler ise bu organizmanın anlık fotoğraflarına göre yapılagelmektedir."

"YSK ARTIK TEK TEMSİLCİ"

Açıklamasında "Lütfen Yüksek Seçim Kurulu'ndan elinizi çekin. Bırakın seçimler kendi içinde yapılsın" çağrısı yapan Hadimoğlu, "Siyaset, adli yargı, polis ve sair anti demokratik unsurlar 'artık yeter' diyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama bana göre artık an itibarıyla sadece Yüksek Seçim Kurulu demokratik hukuk devleti adına tek temsilci olarak görev yapıyor" ifadelerini kullandı. 

