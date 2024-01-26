Aday mesaisi devam ediyor: İşte CHP'de konuşulan isimler...

Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:30

Güncelleme: 26.01.2024 - 18:37

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Toplantı nedeniyle partiye ziyaretçi girişi yasaklandı ve toplantı salonuna sinyal bozucu konuldu. Saat 13.00’te başlaması beklenen toplantı 15.15’te başladı. Toplantının gecikme nedeninin İzmir adayının değerlendirilmesi olduğu ileri sürüldü.

Bu gece yapılması beklenen aday açıklamasında da İzmir’in yer alabileceği belirtildi. Bunun yanında; toplantıda partinin daha önce başkan adayı açıkladığı Hatay, Antalya Konyaaltı, Mersin Mezitli ve Tekirdağ adaylarının geri çekilmesinin de gündeme getirildiği öğrenildi.

Hatay’da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Lütfü Savaş’ın yeniden aday ilan edilmesinin tepki çektiği ve bu nedenle adaylığının çekilmesinin gündeme geldiği kaydedildi. Savaş’ın yapılan anketlerde aldığı olumsuz sonuçlarla konunun gündeme geldiği ileri sürümdü.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise daha önce yapılan Parti Meclisi toplantısı sonrası Savaş’ın adaylığının çekilmeyeceğini belirterek “Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay’da büyük acılar yaşandı, bu yaraların, bu yıkımın tamir edilmesi konusunda CHP, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız gereken her türlü fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir” demişti.

Partinin Mezitli’de Serdar Tuncer'in adaylığını açıklaması da tartışma yaratmıştı.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Tuncer’in adaylığının ilan edildiği gün toplantı salonuna girerek CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a bağırmış ve adayların “milletvekillerinin katkısından uzak, liyakatsiz bir şekilde seçildiğini” söylemişti. Bugün yapılan MYK toplantısında Tuncer’in adaylığının geri çekilmesinin gündeme geldiği de kaydedildi.

ANTALYA VE MUĞLA ADAYLARI

Öte yandan; bu toplantı sonrası yapılacak Parti Meclisi toplantısı bitiminde adayının açıklanması beklenen Antalya’da mevcut başkan Muhittin Böcek’in, Muğla’da ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın adaylığının duyurulacağı ileri sürülüyor.

Ataşehir için ise, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in aday gösterileceği iddia ediliyor. Ayrıca toplantı devam ederken CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

Gürkan, “Adayımızın ön seçimle belirlenmesi ve ön seçime katılmayacağımı, örgütün beklediği adayın kazanması için sonuna kadar çalışacağımızı ve Edirne’yi tekrar kazanacağımızı kendilerine ilettim” açıklamasını yaptı.

KULİS BİLGİLERİ

Cumhuriyet'in edindiği kulis bilgilerine göre, Antalya'da Muhittin Böcek aday gösterilecek. Mersin'de Mezitli ve Antalya Konyaaltı adaylarının değişmesi tartışılacak. Konyaaltının değişmesinin güçlü olasılık olduğu düşünülüyor. Hatay'da ise adaylığı tartışılan Lütfü Savaş'ın değişmeyeceği bildiriliyor.

İzmir için konuşulan adaylar da Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Buğra Gökce. Muğla için ise Burak Erbay ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşuluyor.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, adaylıktan çekilme iddiaları geçen Lütfü Savaş gibi başkanlarla ilgili de “MYK toplantımızda böyle bir değerlendirme olmadı” açıklamasını yaptı. Hatta bir Parti Meclisi üyesi, adaylıktan çekilme konusuyla ilgili 'maksatlı haberler' şeklinde ifadelerde bulundu.