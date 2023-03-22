CHP’de adaylık listeleri nasıl hazırlanacak?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:16

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 10:16

CHP’de milletvekili aday adaylığı için başvuru sürecinin başlamasıyla partinin üst düzey yetkililerinden oluşan sekiz kişilik bir komisyon kurdu. Komisyonda, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç, genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan yer alıyor. Genel başkan yardımcıları, adaylık için başvuran herkesle yaklaşık 10 dakikalık bir görüşme yapıyor.

Bugün bu sürecin tamamlanmasından sonra, kurmaylar liste çalışmasına son halini verecek. CHP, kendi adayını çıkartacağı illeri kendisi belirleyecek. Ancak bazı illerde seçime ittifak halinde girilecek. Bu kapsamda hangi illerde aday gösterilip gösterilmeyeceği, 6’lı masanın milletvekili listeleri için oluşturduğu komisyonda ele alınacak. Masaya CHP’nin sunacağı listede hangi illerde ittifak lehine aday gösterilmeyeceğinin kararı CHP lideri Kılıçdaroğlu’nda olacak. Kılıçdaroğlu bu kapsamda 12 Mart’ta toplanan Parti Meclisi’nden listeler üzerinde tam yetkili olmak için yetki almıştı.

KARAR LİDERLERDE

6’lı masanın komisyonu, kendi partileri içinde çalıştıkları adaylık listelerini masaya getirecek. Kurmaylar bunun üstünden en çok milletvekili çıkartacak şekilde listeleri nasıl oluşturabileceklerini değerlendirecek. Bu süreçte saha araştırmaları ve anketler de dikkate alınacak. Partilerin hepsi en az 41 ilde milletvekili adayı gösterecek. Kalan illerde ise, saha araştırmaları, ilin seçmen yapısı ve anketler ön planda olacak. Cumhur İttifakı’nın son seçimlerde yüzde 70’in üzerinde oy aldığı Yozgat, Bayburt gibi illerde Millet İttfakı içinde güçlü olan partinin lehine diğer partilerin çekileceği belirtiliyor. Ayrıca milletvekili sayısı 1 olan illerde de ortak listeyle seçime gireceği söyleniyor. Kurmaylar bu çalışmasını tamamladıktan sonra, ittifak halinde seçime girilecek illerdeki listelerde son karar masanın genel başkanlarında olacak.