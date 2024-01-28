CHP'de dikkat çeken 'Çankaya' bildirisi: Aksi, güven sorunu yaratır!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 18:55

Güncelleme: 28.01.2024 - 19:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) toplam 209 il ve ilçede adaylar açıklandı, Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ile Ankara'nın Çankaya İlçe Belediyesi'nde henüz aday belirlenmedi.

Ankara'da kritik önemde ilçelerden biri olan Çankaya'da ise şu ana kadar 25 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Burada da adayın açıklanmasına kısa bir süre kalırken CHP'de Çankaya için bir genelge yayımlandı.

MYK'ye sunulmak üzere Genel Merkez'e gönderilen bildiride aday adaylık başvurusu tarihinin 5 Aralık 2023'te sonlandığı anımsatıldı. Bu süre zarfında toplam 25 kişinin ise aday adaylığı başvurusu yapıldığı belirtildi.

Yazıda ayrıca, yasal sürede Genel Merkez yöneticisi dahi olsa 25 adayın saptanmasının kabul edilemeyeceği belirtilirken aksi bir durumda güven sorunu olacağı da savunuldu.