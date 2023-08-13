CHP’de ‘değişim’ tartışmaları sürüyor: Mansur Yavaş cephesinden ilk yorum!
CHP’de değişim tartışmaları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinden de ilk açıklama geldi. Yavaş'ın basın danışmanı Gültekin, "Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz” dedi.
Seçimlerin ardından başlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) değişim tartışmaları devam ediyor.
Başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere pek çok isim tarafından talep edilen ‘değişim’ üzerine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş cephesinden de ilk yorum geldi.
TV100'de Kübra Par'la Açık ve Net programına mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin yaşanan süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz. Bu süreçte Ankara’daki projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Ankara’ya odaklıyız, Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden iddia!
- Halil Konakcı için harekete geçildi!
- Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi
- 'Seçimlerin kaybedilmesinin en büyük nedeni...'
- İYİ Partili vekil demediğini bırakmadı
- Konakcı'nın arkasında Erbaş varmış!
- '55 yıldır ilk kez böyle'
- Tarkan ve Filenin Sultanları'ndan sürpriz klip
- Naci Görür, olası İstanbul depremi için tarih verdi!
- Malatya'da peş peşe 3 deprem!