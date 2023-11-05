CHP'de kıran kırana yarış!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 03:00

CHP’de seçim yenilgisi sonrası aylardır tartışılan 38. olağan kurultay, dün Ankara Spor Salonu’nda Demokrasi ve Birlik temasıyla toplandı. Kurultayın ilk günü, genel başkanlık yarışına sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurultay salonuna giden yol boyunca kalabalık yaşandı. Yolda parti meclisi adaylarının afişleriyle beraber genel başkan adayı Özgür Özel’in fotoğraflarının ve değişim temalı sloganlarının asıldığı görüldü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı ise sadece partinin kurultay afişi için hazırladığı görselde yer aldı.

Salonun içinde Kılıçdaroğlu’nun “Hak, hukuk, adalet”, “Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız” sloganları atıldı. Değişimciler de salonu Özel’in “Özgür CHP” sloganları dışında Bülent Ecevit’in “CHP gücünü değişebilme yeteneğinden alır” yazısıyla hazırladı. Salona iki adaydan da önce gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alkışlarla karşılandı. Kurultayın açılışında değişimi destekleyen CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alan Zeynel Emre’nin teklifiyle İmamoğlu’na divan başkanlığı önerildi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İMAMOĞLU: BÜYÜK YOLCULUK

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun elini sıktıktan sonra kürsüye “Değişim” sloganlarıyla geldi. İmamoğlu şunları söyledi:

“Toplumsal bütünleşmeye ihtiyacımız var. Ülkemin de partimin de bundan çok daha iyisini yapabileceğine inanıyorum. Makus talihi yeneceğimizi biliyorum. Bu kurultay tarihidir. İkinci yüzyılın inşasına giden büyük bir yolculuğun temelini atacağız. Bu kurultay, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. Herkesi umutlandıracak. Toplumsal muhalefete büyük güç ve moral verecek. Bu büyük halk en büyük gücümüzdür. Halkımıza karşı her birimizin tarihi bir sorumluluğu var. Hepimizin sorumlu davranması, birliğimizi güçlendirmesi, geleceğe güvenle bakması gerekir. Seçimler ne kadar adaletsiz olursa olsun başaracağız. Günü geldiğinde çocuklarınıza, torunlarınıza ‘O kurultayda ben de vardım’ diyeceksiniz. Cumhuriyetimizi yeni baştan inşa edecek bir şuurla hareket edeceğinize eminim.”

İLK TURDA SONUÇ YOK



Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası CHP’de başlayan değişim tartışmaları 38. Olağan Kurultay’da kıran kırana yarışa sahne oldu. 2010 yılından bu yana genel başkanlık görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda değişim söylemiyle yola çıkan Özgür Özel ile yarıştı. Birinci turda Kılıçdaroğlu 664, Özel ise 682 delgenin oyunu aldı. Seçimde kazanan adayın 1366 delege sayısının yarısından bir fazlasını alması gerektiği için ilk turda sonuç çıkmadı. Bunun üzerine genel başkanlık seçiminde ikinci tura geçildi. İkinci tur oy kullanımı ve sayımı sabah saatlerine kadar sürdü.

(Kemal Kılıçdaroğlu)

‘BENİ ASIL ÜZEN...’

Kurultayda konuşan Kılıçdaroğlu daha önce kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı. Kılıçdaroğlu, “6 lider oturduk. İş cumhurbaşkanlığı seçimine gelince masadan kalkmalar, dönmeler var. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ateşi ve ihaneti gördük. Ama yılmadık, yıkılmadık. Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yükümüz hançerlerle ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil hançerlerdi” ifadesini kullandı.

Daha nefes almadan değişim söylemlerinin başladığını söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Değişimi dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldik. Değişimci olup da değişmeyen arkadaşlarımın dillendirdiği bir şey var: ‘CHP sağa kaydı.’ Bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyor. Gemiyi limana sağlam götüreceğim. Bu kurultaydan 20-25 gün sonra tüzük kurultayı yapacağız, değişim nasıl olur bütün dünya öğrenecek.” Kılıçdaroğlu, son kez aday olduğunu söyledi.

(Özgür Özel)

‘HANÇER DE YOK KILIÇ DA’

Kürsüye gelen Özgür Özel şu mesajları verdi: “‘Sayın genel başkan bir hançerden bahsetti, sizinle ilgili mi?’ dediler. Hiç üstüme alınmadım. CHP’de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. Bizim partililerde hançer olmaz ama kılıç da olmaz. Ama seçimlere iki gün kala sizin atadığınız, Atatürk’e ve size olmadık laflar söyleyen kişi Hasan Cengiz çıktı. Güya bütün danışmanlar gitmişti. Size bir kılıç getirmiş, bir de ‘Değişimciler için kılıçlar çekildi’ demiş. CHP’de danışmanım diyen ama profil resminde Erdoğan olan, değişimcilere kılıç çekenlerin alnını karışlarım. Biz partiyi daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Geçmişinde CHP’ye, Atatürk’e dil uzatmışlar değil, bu partinin evlatlarını göreceksiniz. Delegelerden böyle seçimli kurultaylarda yararlanamıyoruz. 6 ayda bir bu delegeyi Ankara’ya getirip, onlarla 3-4 gün ülkenin temel meselelerini konuşacağımız, mutabakata varacağımız bir katılımcılığın sözünü ve müjdesini veriyorum. Bugünün sonunda çok olacağız ve ülkenin kaderini değiştireceğiz. Ben gelince sağcı danışmanların katı boşalacak. O katta 12 odada 12 sekreter olacak. İl başkanı, ilçe başkanı Ankara’ya gelince o ofisler örgütün olacak.”

Özel’in eleştirilerinden sonra tekrar söz alan Kılıçdaroğlu, “Keşke burada anlattıklarını yüzüme karşı söyleseydi” ifadelerini kullandı. Devretme sözlerine gelen eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, “Seçilene devir teslim yapmayacak mıyım? Genel başkan olacak kişi sizin önünüze olayları çarpıtmadan çıkmalı” ifadelerini kullandı.

(Örsan Öymen)

‘ANTİDEMOKRATİK YARIŞ VAR’



Delege olarak söz alan genel başkan adayı Örsan Öymen, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını eleştirerek “Genel başkan, solu hayırseverlik zannediyor. Sol, düzeni değiştirmektir ve laiklik ilkesi yönetim tarafından ihmal edilmiştir. AKP, din devleti kuruyor ve biz buna karşı çıkamıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun “Hançerlenme” sözüne de yanıt veren Öymen, “13 yıldır girilen tüm seçimler kaybedildi. 12 seçim kaybedildi. Hepsinde mi sırtından hançerlendi. Böyle bir şey olabilir mi?” tepkisini gösterdi. Konuşmasından sonra adaylıktan çekildiğini açıklayan Öymen, “Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların ‘yarışına’ dönüştürülmüştür. Bu kurultayda, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur” dedi.

(İlhan Cihaner)

Genel başkanlığa aday olan isimlerden İlhan Cihaner de yarıştan çekildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cihaner, şunları kaydetti: “Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkûm edilmiştir. ‘Vatan Cephesi’ katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. Bu antidemokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz!”

(Tolga Şardan)

SALONDA TUTUKLU GAZETECİLERE DESTEK



Kurultayda Kılıçdaroğlu ve Özel, tutuklu gazeteci Tolga Şardan’a desteklerini göstermek için yakalarına “Gazetecilere özgürlük” yazılı kokart taktı. Kurultayı takip eden gazeteciler, Şardan ile dayanışma göstermek adına “Biz gazeteciyiz”, “Gazetecilik yapıyoruz o kadar” yazılı kokartları yakalarına taktı. Kılıçdaroğlu konuşmasında Türkiye’nin fiilen yarı açık cezaevine döndürüldüğünü belirterek “Tolga Şardan’a, Selahattin Demirtaş’a, Tayfun Kahraman’a ve Barış Pehlivan’a selam gönderiyoruz. İktidarda kalmak için her türlü sahtekârlığı yapmak Saray’ın meşru politikası haline gelmiştir” dedi.



HABER VE FOTOĞRAFLAR: CAN UĞUR, SARP SAĞKAL, SENA TUFAN, İREM KARATAŞ, METİN KARA, NECATİ SAVAŞ

