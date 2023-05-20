CHP'de seçim sloganları belli oldu
Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur kampanyası için “Karar ver” sloganıyla deprem, terör, sığınmacılar gibi 9 başlıkta afiş ve broşürlerini hazırladı.
Kurmaylar, bundan sonraki süreçte somut örnekler ve net mesajlar üzerinden seçmenlere “Karar ver” çağrısını yapacağını aktardı.
CHP de bu kapsamda sığınmacı sorunu, Hizbullah-HÜDA PAR ilişkisi, Andımızın kaldırılması, deprem, orduya FETÖ kumpası, yolsuzluk, sınır güvenliği, uyuşturucu sorunu ve yoksulluk başlıkları altında afişler hazırladı.
Afişlerde “Karar ver” çağrısı altında, “Andımızı yasaklayanlarla, şehide kelle diyenlerle, Türk ordusuna kumpas kuranlarla, 10 milyon mülteciyi içimize salanlarla, Gaffar Okkan’a pusu kuranlarla, depremde kan ve çadır satanlarla birlikte mi yürüyeceksin?” soruları yöneltildi.
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