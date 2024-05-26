CHP'den 'Büyük Emekli Mitingi'... Özgür Özel, Erdoğan'ı işaret etti: 'Bu sesi ya duyacaklar ya da...'

Yayınlanma: 26.05.2024 - 14:19

Güncelleme: 26.05.2024 - 14:48

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) geçen hafta gerçekleştirilen Büyük Eğitim Mitingi’nin ardından bu hafta da 26 Mayıs’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda “Büyük Emekli Mitingi” düzenliyor.

CHP lideri Özgür Özel Ankara Tandoğan meydanında emeklilerle bir araya geldi.

Özel daha önce yaptığı açıklamada “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” demişti.

TANDOĞAN MEYDANI DOLDU

Farklı illerden gelerek sabah erken saatlerden itibaren meydanı doldurmaya başlayan emekliler, taleplerini dile getiren sloganlar attı.

Mitinge, CHP lideri Özgür Özel'in yanı sıra, DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri de katılıyor.

Meydanda, katılımcıların ellerindeki "Emekliler için zordur geçim, Özgür Özel acele seçim", "Onurlu yaşam hakça paylaşım", "insanca hakça bir yaşam için", "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "Biz torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız ya siz" , "Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" yazılı döviz ve pankartlar göze çarpıyor.

Miting saat 14.00 itibarıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer’in konuşmasıyla başladı.

CHP’Lİ TAŞÇIER: BU İKTİDAR EMEKLİNİN SIRTINDA YÜK”

Taşçıer, "Emekli iktidarın değil bu iktidar emeklinin sırtında bir yük. Ve biz CHP olarak sonuna kadar yanınızdayız. Bugün genel başkanımız Özgür Özel'in çağrısıyla karanlığa karşı aydınlığı yoksulluğa karşı refahı, çaresizliğe karşı umudu yücelten büyük değişim için bir aradayız" dedi.

DİSK EMEKLİ SEN GENEL BAŞKANI YAVUZ: ÖFKEMİZ BÜYÜYOR

Daha sonra kürsüye gelen DİSK Emekli-SEN Genel Başkanı Cengiz Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimiz, çocuklarımız, torunlarımızın emeklilik hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün burada on binleriz, yarın milyonlar olacağız. Buzdolabımız, market torbalarımız boş. Soframızda kuru ekmek yarım, buna karşılık öfkemiz büyüyor, sesimiz gürleşiyor. Emekliler direniyor."

BİRLEŞİK EMEKLİLER SENDİKASI BAŞKANI ŞENGÜL, ERDOĞAN’A SESLENDİ

Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül de şu ifadeleri kullandı:

"Bir an önce yönetemiyorsanız istifa edin. Emekliler olarak talebimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı emeklilere ne verirsek verelim dipsiz kuyu diyor. Biz de diyoruz ki kuyu dipsiz değil kuyunun altından tünel kazıp 3-5 yandaş müteahhite bağlamışsınız, onun için emekli aç ve perişan."

TÜM EMEKLİLER DERNEĞİ BAŞKANI ÇALIŞKAN: BİZ HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan ise "Emeklilik lütuf değil haktır, biz bu emekliliği alnımızın teriyle aldık!" dedi.

Çalışkan, "Biz hakkımızı istiyoruz. Biz hizmet ve prime dayalı eşit aylık istiyoruz. Geçinebileceğimiz bir emekli aylığı istiyoruz. Biz fazla bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ AYNUR TEKE: BİZ ÖLMEMEK İÇİN YAŞIYORUZ

61 yaşındaki emekli yurttaş Aynur Teke ise “Sosyal yardım alabilmek için kaç defa gidip geldiğimi hatırlamıyorum. Ne şartlarda yaşıyoruz bir bakın. Sizin hiç elektriğiniz, suyunuz kesildi mi? Bizi yönetenlerin vicdanı rahat mı? Biz ölmemek için yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL KÜRSÜDE: AÇIKLANAN EMEKLİ MAAŞLARI, GELECEK YOKSULLUĞUN HABERCİSİYDİ

Sendika temsilcilerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasına başladı.

Özel, "Açıklanan emekli maaşları, gelecek yoksulluğun habercisiydi. Türkiye'nin 81 ilinden gelen emeklilerin sesi olacağız" dedi.

CHP lideri’nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Biz konuştuk, biz anlattık, siz geldiniz. Kendi meselenize sahip çıktınız. Bugün Ankara’da iğne atsan yere düşmüyorsa bunun sahibi sizlersiniz.

* Dünyanın en büyük korusunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Emeklinin sorununu çözmezseniz meydanlar, sokaklar bizimdir dedik. Bu sesi ya duyacaklar ya da durmayacağım, hakkınızı söke söke alacağım.

AYRINTILAR GELECEK...

İSTANBUL’DAN 39 İLÇEDEN OTOBÜS KALKTI

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer vermişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise miting için İstanbul’un 39 ilçesinden otobüs kaldırılacağını belirtmişti.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00 – 17.00 arasında düzenlenecek “Büyük Emekli Mitingi” nedeniyle bugün saat 22.00’dan itibaren ihtiyaç olması durumunda, Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantın tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

OCAK AYINDA “EMEKLİ BULUŞMASI” YAPILMIŞTI

Özel, 19 Ocak’ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda emeklilerle bir araya gelmiş, burada emeklilerin sorunlarını dinlemişti.

Özel, toplantının ardından emeklilerin aldığı maaşlara değinerek, “emekliler haklarını almasını bilir. hep beraber hakkımızı alana kadar birlikte mücadele edeceğiz” demişti.

Özel, emeklilerin açlık sınırının altında bir maaş aldığını belirterek “iyileştirme” talebinde bulunmuş, en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmaması gerektiğini söylemişti.

CHP lideri, “Çok farklı siyasi görüşlerden emekliler bugün burada misafirimiz. Bu memlekette esas konuşulması gereken şey, hayat pahalılığı, enflasyon ve onun en başta ezdiği emeklilerken hep isterler ki başka şey konuşulsun. Bu seneyi emekli yılı ilan ettiler, emekli yılının başında emekli ile dalga geçecek rakamlar ilan ettiler. Madem ‘emekli yılı’ dediniz ama gereği yapılmadı, hiç olmazsa bugün emeklilerin günü başka bir şey konuşmayacağım, sırf emeklileri konuşacağım” ifadesini kullanmıştı.