CHP'den imza seferberliği: Ekrem İmamoğlu için imza noktaları paylaşıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hafta sonu boyunca İstanbul meydanlarında olacaklarını belirterek imza noktalarını kamuoyu ile paylaştı.
CHP'nin "Erken Seçim ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" talebi ile düzenlediği imza kampanyası devam ediyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz! Bu hafta sonu da imza stantlarımızla İstanbul’un meydanlarında olacağız. Adalet ve demokrasi için; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim için tüm yurttaşlarımızı seferberliğimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz!— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 2, 2025
Bu hafta sonu da imza stantlarımızla İstanbul’un meydanlarında olacağız.
Adalet ve demokrasi için; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim için tüm yurttaşlarımızı seferberliğimize davet ediyoruz.
İmza… pic.twitter.com/U4dp8R8Wsc
Çelik, ayrıca imza noktalarını paylaştı:
ADALAR
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Büyükada Saat Meydanı
Heybeliada Mavi Marmara İskele Karşısı
Burgazada Şehir Hatları İskele Karşısı
Kınalıada Şehir Hatları İskele Karşısı
ARNAVUTKÖY
3 Mayıs Cumartesi
Hadımköy Meydan
Cumartesi Pazarı
Ömerli KİPTAŞ Önü
4 Mayıs Pazar
Cumhuriyet Meydanı
Arnavutköy Merkez
BollucaMahallesi Meydanı
Yunus Emre Mahallesi Ayazma İlkokulu Önü
ATAŞEHİR
3 Mayıs Cumartesi
Mustafa Saffet Kültür Merkezi
3001.Cadde Çeşme Durağı
İnönü Mahallesi Denizatı Okulu Önü
Kent Çarşı
Yenişehir Semt Pazarı
Mevlana Mahallesi Metro Durağı
4 Mayıs Pazar
Örnek Mahallesi Kapalı Pazar Alanı
3001.cadde Emek Pastanesi Önü
İnönü Mahallesi Metro Durağı
Kent Çarşı
Yenişehir Semt Pazarı
Mevlana Mahallesi Metro Durağı
AVCILAR
3 Mayıs Cumartesi
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
Mareşal Caddesi (Volkan Pastanesi Önü)
4 Mayıs Pazar
Merkez Mahallesi
Marmara Caddesi Deprem Anıtı Önü
Denizköşkler Mahallesi
Denizköşkler Caddesi Pazar Pazarı
BAĞCILAR
3 Mayıs Cumartesi -4 Mayıs Pazar
Bağcılar İlçe Başkanlığı
Bağcılar Meydan
Güneşli Meydan
Kirazlı Metro Çıkışı
Fatih Mahallesi / Yürüyüş Yolu
Yıldıztepe Mahallesi / Molla Gürani Metro çıkışı
Kemalpaşa Mahallesi/ Hacı Bektaşi Veli Parkı
Yeni Mahalle / Yürüyüş Yolu
Göztepe Mahallesi / Mahmutbey Metro Çıkışı
Semt Pazarları
BAHÇELİEVLER
3 Mayıs Cumartesi
Soğanlı Meydan
Şirinevler Meydan
Yenibosna Metrobüs çıkışı
Bahçelievler Metrobüs çıkışı ve ara lokasyonlar
4 Mayıs Pazar
Şirinevler Meydan
Yenibosna metrobüs çıkışı
Bahçelievler metrobüs çıkışı ve ara lokasyonlar
BAKIRKÖY
3 Mayıs Cumartesi -4 Mayıs Pazar
Bakırköy Özgürlük Meydanı
Şenlikköy Marmaray Akvaryum Durağı
Şenlikköy-Florya Sahil
Yeşilköy Sahil
Osmaniye Pazarı
BAŞAKŞEHİR
3 Mayıs Cumartesi -4 Mayıs Pazar
Bahçeşehir Gölet
BAYRAMPAŞA
3 Mayıs Cumartesi
Yıldırım Ali Fuat Başgil Caddesi
4 Mayıs Pazar
Sabri Akpınar Parkı
BEŞİKTAŞ
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Beşiktaş Meydanı / Ortaköy Meydanı
BEYKOZ
3 Mayıs Cumartesi
Yalıköy Pazar yeri
Belediye Başkanlığı Sahil kısmı
Kanlıca Meydan
Soğuksu Meydan
Küçüksu Çayırı
Paşabahçe Meydan
Acarlar Collesium önü
4 Mayıs Pazar
Belediye Başkanlığı Sahil yolu
Soğuksu
Paşabahçe
Beykoz Merkez
Acarlar Mahallesi Collesium önü
Küçüksu Çayırı
Kanlıca Meydan
BEYLİKDÜZÜ
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Beykent Metrobüs Durağı
Cumhuriyet Metrobüs Durağı
Belediye Metrobüs Durağı
Migros Metrobüs (Beylikdüzü Metrobüs)
Güzelyurt Metrobüs Durağı
Hasırcılar Metrobüs (Haramidere Metrobüs)
Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı
Yakuplu Kent Ormanı
Gürpınar Kent Ormanı
Yaşam Cafe
Pazar Beylik Pazarı
Devlet Hastanesi Karşısı
Makyol
Sürmen Center
Barış Cafe
Emekliler Lokali
Cumartesi günü Pazar İstanbul Pazarı
Cumhuriyet Lokali
Mezarlık ve Seçim Ofisi Yanı
Gürpınar Meydan
Kavaklı Meydan Şehit Komando Er Ahmet Yıldız Parkı
Kavaklı Çınar Evler
Pazar Günü Kavaklı Pazarı
Kiptaş Konutları
FSM Pazar Pazarı
Sahil Migros
Yakuplu Dayanışma
BEYOĞLU
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Beyoğlu İlçe Başkanlığı Önü
Kasımpaşa Kızılay Meydanı
Cihangir Meydanı
Yenişehir Sefa Meydanı
Hacıahmet Cinderesi Parkı
Hasköy Parkı
Galata Kulesi
Karaköy Meydanı
BÜYÜKÇEKMECE
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Chp Büyükçekmece İlçe Başkanlığı Önü
Büyükçekmece Sahil Zabıta Noktası
Mimaroba Büyük Atatürk Parkı
Chp Mimaroba İrtibat Bürosu önü
Tüyap Metrobüs Durağı İstanbul Yönü
Tüyap Metrobüs Duraği Silivri Yönü
Büyükçekmece Palmiye Meydanı
Sinanoba Barış Manço Parkı
Kamiloba Köy Meydanı
Celaliye Köy Meydanı
Kumburgaz Köy Meydanı
Büyükçekmece Mahalle Pazarları
Büyükçekmece Sahil Zabıta Noktası
TÜYAP Metrobüs Durağı
Büyükçekmece Sahil Albatros girişi
CHP Mimaroba İrtibat Ofisi
Mimaroba Büyük Atatürk Parkı
Büyükçekmece Palmiye
Celaliye Köy Meydanı
Kamiloba Köy Meydanı
ÇATALCA
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Çatalca Cumhuriyet Meydanı
Çatalca Millet Bahçesi
Çatalca 100. Yıl Parkı
ÇEKMEKÖY
3 Mayıs Cumartesi
Madenler Meydanı
Taşdelen Meydanı
Doğa Park
Merkez Mahallesi
Çatalmeşe Mahallesi
Aydınlar Mahallesi
4 Mayıs Pazar
Madenler meydanı
Taşdelen Kardum
Doğa Park
Merkez Mahallesi
Çatalmeşe Mahallesi
Alemdağ Mahallesi
Aydınlar Mahallesi
ESENLER
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Dörtyol Meydanı
Esenler Metro
Menderes Metro
Turgutreis Mah. Trafo Taksi durağı
Oruçreis Mah. Volkan Karatepe Meydanı
Üçyüzlü Metro
Fatih Mah. 5. cadde
Terazidere Metro
ESENYURT
3 Mayıs Cumartesi
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı
Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Cad. Arzum Düğün Salonu karşısı
Torium AVM önü
4 Mayıs Pazar
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı
Torium AVM önü
Akbatı AVM önü
Nazım Hikmet Parkı girişi
EYÜPSULTAN
3 Mayıs Cumartesi
• Akşemsettin Temsilciliği
• Güzeltepe Cumartesi Pazarı
• Çırçır İtfaiye Metro Çıkışı
• Alibeyköy Metro
• Yeşilpınar Vialand Önü
• Eyüpsultan Meydanı
• Göktürk Atatürk Büstü Önü
• Kemerburgaz Meydanı
• Rami parkı
• Edirnekapı Otobüs Durağı(Şehitliğin Karşısı)
4 Mayıs Pazar
• Eyüpsultan Meydanı
• Sakarya Silahtarağa Tramvay Durağı
• Esentepe Kahveler Otobüs Durağı
• Merkez Mahallesi Pazarı
• Akşemsettin Temsilciliği
• Çırçır İtfaiye Metro Çıkışı
• Alibeyköy Metro
• Yeşilpınar Vialand Önü
• Eyüpsultan Meydanı
• Göktürk Atatürk Büstü Önü
• Kemerburgaz Meydanı
• Edirnekapı Otobüs Durağı(Şehitliğin Karşısı)
• Karadolap Spor Kulübü Önü
FATİH
3 Mayıs Cumartesi
Eminönü Meydan
Eminönü İskele
Kocamustafapaşa Meydanı
Vezir Caddesi
4 Mayıs Pazar
Eminönü Meydan
Balat Mahallesi
GAZİOSMANPAŞA
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Gaziosmanpaşa Meydanı
Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı
GÜNGÖREN
3 Mayıs Cumartesi
Haznedar 15 Temmuz Parkı
Merkez mh. Köyiçi kapalı yürüyüş yolu
4 Mayıs Pazar
Haznedar Fenerbahçe Sürücü Kursu Önü
Aliye İzzet Begoviç Parkı
KADIKÖY
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Kadıköy İskele Çadır
Kadıköy PTT önü
19 Mayıs Mah. Kriton Curi Parkı
Bostancı Marmaray çıkışı (sahil tarafı)
Suadiye - Şaşkınbakkal Işıklar Bağdat Caddesi
Suadiye - Zara önü
Söğütlüçeşme Metrobüs
Feneryolu Potlaç (sabit pazar)
Marmaray Koşuyolu (1 nolu çıkış)
Kozyatağı Kozzy AVM önü
Kadıköy Altıyol
Caddebostan Bağdat Caddesi (Tarım İl Müdürlüğü önü)
Acıbadem Metro Çıkışı (Şehit Emin Çölen Sk. No2 İntiba Döner yanı)
CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı Feneryolu Mahalle Temsilciliği Boztepe Sok. No2
CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı Göztepe Mahalle Temsilciliği Nadir Ağa Sok. No3
CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı Kozyatağı Mahalle Temsilciliği Nevzat Bulut Sok. No14
CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı Karavanı Suadiye Işıklar
Zara Mağazası Önü
KAĞITHANE
3 Mayıs Cumartesi
Talatpaşa metrobüs
Nurtepe Metro
Merkez Metro
Talatpaşa metrobüs
Nurtepe Metro
Merkez Metro
Gürsel Metrobüs
Gürsel Bahçeler Caddesi
4 Mayıs Pazar
Talatpaşa metrobüs
Nurtepe Metro
Merkez Metro
Gürsel Metrobüs
Gürsel Bahçeler Caddesi
KARTAL
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Kartal Neyzen Tevfik meydanı
Uğurmumcu Kültür Merkezi Yanı
Atalar Marmaray
Topselvi Pazarı
Yakacık Meydanı
Cumhuriyet Kartal Köprüsü
Hürriyet Kültür Merkez Önü
Çavuşoğlu Marmaray
Soğanlık Kültür Merkezi
Soğanlık Yeni Metro
Cevizli-Orhantepe Çınar parkı
Yukarı Kartallı Kazım Meydanı
Petrol-iş Başak Marmaray
Esentepe Cem Evi önü
Yunus Marmaray
KÜÇÜKÇEKMECE
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Atakent Arenapark Önü
Atatürk Kapalı Yürüyüş Yolu
Cennet Hürriyet Cad.
Cumhuriyet-Yenimahalle Tepeüstü Meydan
Fatih Küçükçekmece Meydan
Fevziçakmak Armonipark Önü (Sefaköy Yönü)
Gültepe Bağlar Cad. Köşesi
Halkali Arena24 Önü
İnönü Maslakçeşme Cad. No62.
İstasyon Marmaray Durağı
Kanarya Şahin Cad. (Arçelik Önü)
Kartaltepe Metrobüs Durağı (Atatürk Parkı)
Kemalpaşa Taş Kasap Önü
Mehmet Akif Karakol Cad.
Söğütlüçeşme Meydan
Sultan Murat Bizim Market Önü
Tevfikbey Armonipark Önü (Halkali Yönü)
Yeşilova Tonton Baba Önü
MALTEPE
3 Mayıs Cumartesi
Maltepe Cumhuriyet Meydanı
Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı
Maltepe Sahil Miting Alanı Çevresi
4 Mayıs Pazar
Maltepe Cumhuriyet Meydanı (İlçe Başkanlığı Önü)
Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı
Maltepe Sahil Miting Alanı Çevresi
PENDİK
3 Mayıs Cumartesi
Pendik Merkez Pazar yeri
Beltur Meydan
Lens AVM Yenişehir Mahallesi
Kurtköy İrtibat Ofisi
Kurtköy Metro İstasyonu
Tavşantepe Metro İstasyonu
Pendik Metro İstasyonu
Pendik Gazipaşa caddesi
Güllübağlar Semt Pazarı
Kavakpınar Semt Pazarı
4 Mayıs Pazar
Pendik Gazipaşa Caddesi
Pendik Beltur Meydan
Pendik Minibüs Durakları çıkışı
Tavşantepe Metro
Kurtköy Metro
Lens AVM Yenişehir
Viaport AVM Harmandere
Yayalar Metro
SANCAKTEPE
3 Mayıs Cumartesi -4 Mayıs Pazar
Sarigazi Demokrasi Caddesi
Yenidoğan Belediye Sağlık İşleri önü
Samandıra Metro istasyonu
Sarıgazi Metro istasyonu
Aydos Millet Bahçesi
Sarigazi Kaymakamlık Durağı önü
Fatih Mahallesi Muhtarlık önü
Safa Tepesi Park
SARIYER
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Sarıyer meydan
Bahçeköy Seçim Ofisi
Ayazağa Seçim Ofisi
Emirgan Mahallesi saha
İlçe Başkanlığı önü
Zekeriyaköy Medyakent Sitesi
SİLİVRİ
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Silivri İlçe Başkanlığı
Vega AVM
Çorlu durağı
Uğur Mumcu Bulvarı
Atatürk meydanı
Sahil-Gölet Cafe
SULTANBEYLİ
3 Mayıs Cumartesi
Sultanbeyli Kent Meydanı
Cumartesi Pazarı
Fatih Sultan Mahallesi Mezarlığı karşısı Durağı Atlas Avm Önü
4 Mayıs Pazar
Sultanbeyli Kent Meydanı
Pazar Pazarı Mimarsinan Mahallesi
Mecidiye Mah. Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı karşısı
SULTANGAZİ
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
75. Yıl
Kent Ormanı Girişleri
Camii Durağı
Cem Evi önü
Yunus Emre Mah.
ŞİLE
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
Atatürk Meydanı
Ağva Cafe
Ağva Meydanı
İlçe Başkanlığı Önü
Liman Bölgesi
ŞİŞLİ
3 Mayıs Cumartesi
Mecidiyeköy Meydanı
4 Mayıs Pazar
Cevahir AVM
TUZLA
3 Mayıs Cumartesi
Tuzla Sahil
Orta Mah. Gazi Cad.
Mimar Sinan Mah. Emirogˆlu Cad.
Aydınlı Mah. Köyiçi
Yayla Mah. F. Çatmak Cad.
Evliya Çelebi Mah. Pazarı
Tuzla Marmaray Tren Istasyonu
Şifa Mah. AVM
Koşu¸lu Pazarı
4 Mayıs Pazar
Tuzla Sahil
Orta Mah. Gazi Cad.
Mimar Sinan Mah. Emiroğlu Cad.
Aydınlı Mah. Yazı¸n Vadisi
Yayla Mah. F. Çatmak Cad.
Postane Mah. Pazarı
Tuzla Marmaray Tren Istasyonu
Şifa Mah. AVM
ÜMRANİYE
3 Mayıs Cumartesi - 4 Mayıs Pazar
15 Temmuz Meydanı (Alemdağ Cad. Trafiğe kapalı alan)
Çarşı Metro İstasyonu Saat Kulesi
Canpark Avm önü Yamanevler Metro Durağı
Buyaka - Meydan AVM önü
Dudullu Meydan
Dört Mahalle Temsilciliği Kızılırmak İşhanı
Finanskent 3001. Cadde
Site Mahallesi Halk Ekmek Önü
ÜSKÜDAR
3 Mayıs Cumartesi
Çengelköy cad. Halkekmek önü
Koşuyolu Pazarı
Bağlarbaşı Metro Durağı
Balıkçılar Çarşısı Girişi
4 Mayıs Pazar
Çengelköy cad. Halkekmek önü
Validebağ Işıklar Starbucks önü
Bağlarbaşı Metro Durağı
Balıkçılar Çarşısı Girişi
Çamlıca Tepsi No:25/10
ZEYTİNBURNU
3 Mayıs Cumartesi -4 Mayıs Pazar
Cevizlibağ - Metrobüs Durağı
Marmaray - Kazlıçeşme Durağı
Metro - Zeytinburnu Durağı
Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi
Zeytinburnu İlçe Başkanliği - Veli Efendi Mah. 74. Cad.
Şehit Onbaşı Yüksel Kutlu Sok. No.2 Dindar İş Merkezi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Göreceksiniz, dayanamayacaklar'
- Saldırganla ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı!
- Yandaş gazeteci Pazarcı'dan çirkin ifadeler
- Ünlü ekonomistten altın yatırımcılarına uyarı!
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- 'Büyük günah, masum gösterilemez'
- Miras davasında karar çıktı!
- Bakan Yerlikaya'dan 'CHP'li şoför' açıklaması
- 'Rakının, viskinin, biranın fiyatını dert ediyorlar...'
- İstanbul Valisi Davut Gül'den 'uyarı' geldi