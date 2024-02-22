CHP'den mazbatayı alamadı AKP'nin adayı oldu!

2019 yerel seçimlerinde Muş Rüstemgedik’te başkan seçilen CHP’li Fikret Hamarat, 31 Mart’ta AKP adına yarışacak.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 22.02.2024 - 03:00
CHP'den mazbatayı alamadı AKP'nin adayı oldu!
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Türkiye’nin tüm kentlerinde seçim çalışmaları sürerken AKP sık sık tartışmalı uygulamalarla gündeme geliyor. Bunun son örneği Muş Bulanık’a bağlı Rüstemgedik beldesinde yaşandı. Rüstemgedik’te 2019 yerel seçimlerinde oyların yüzde 41.99’unu alarak belediye başkanı seçilen CHP’nin adayı Fikret Hamarat’ın başkanlığı, sigara kaçakçılığından adli sicil kaydı bulunduğu gerekçesiyle düşürüldü.

Mazbatanın seçimlerde yüzde 40.11 oy alarak ikinci olan HDP’nin adayı Salih İlhan’a verilmesine karar verildi. HDP ise mazbatayı kabul etmeyip ve seçimin yenilenmesi çağrısında bulunarak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Muş Rüstemgedik beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, ikinci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir” ifadeleri yer aldı. 

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Partisinden gelen bu açıklamaya karşın HDP’nin adayı Salih İlhan ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. HDP yönetiminin kararına uymayan Salih İlhan, Merkez Yürütme Kurulu tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İlhan başkanlık sürecini “bağımsız” olarak yürüttü. 2019 yılında yüzde 41.99 oy almasına karşın mazbatası verilmeyen Fikret Hamarat ise bu seçimde AKP’nin Rüstemgedik belediye başkanı adayı oldu. 

‘ÇALDIRMAYACAĞIZ’

Seçim çalışmalarına başlayan Fikret Hamarat, “Halkımızla yaptığımız istişare sonrasında AK Parti’den adaylık başvurusunda bulundum. Rüstemgedik beldesinin çok sorunu var. Yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Çalmayacağız. Çaldırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Hamarat’ın kaçakçılık suçundan sabıkası olduğu ifade edilirken 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre kaçakçılık suçunu işlemiş olmak belediye başkanı olunması önünde engel teşkil ediyor. Daha önce de bu nedenden dolayı mazbata alamayan Hamarat’ın AKP’den seçimi kazandığı takdirde YSK’den mazbatasını alıp alamayacağı ise merak konusu oldu.


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