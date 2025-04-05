CHP'den miting çağrısı: 'Bu mücadelenin yeri meydanlardır'
CHP'nin resmi X hesabından yurttaşlara yarın düzenlenecek miting çağrısı yapıldı.
CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı ''İrade Milletindir'' temasıyla yarın Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kurultayın ardından aynı yerde saat 16.00'da miting düzenlenecek.
CHP'nin resmi X hesabından yurttaşlara miting çağrısı yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Eğer birileri demokrasiyi araç görüp tek adam rejimine, hayallerindeki saltanata doğru yürümeye kalkıyorlarsa bunlara karşı demokrasiyi savunmak haktır! Bu mücadelenin yeri meydanlardır!"
Eğer birileri demokrasiyi araç görüp tek adam rejimine, hayallerindeki saltanata doğru yürümeye kalkıyorlarsa bunlara karşı demokrasiyi savunmak haktır! Bu mücadelenin yeri meydanlardır!— CHP ???? (@herkesicinCHP) April 5, 2025
???6 Nisan Pazar
??Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yenimahalle
?16.00 pic.twitter.com/U2jwugVrJf
En Çok Okunan Haberler
-
- Konut aboneleri için de geçerli olacak
- Tunç Soyer'den flaş kurultay açıklaması
- 'Erdoğan ittifak için haber göndermeye başladı'
- Deniz Uğur boykot çağrısı yapan oyuncuları hedef aldı!
- 'Kırıldı kırılacak'
- Divan Başkanlığı için o isim önerildi
- Akıllı saate bakan doktora koşuyor
- Orta Asya’da Güney Kıbrıs’ı tanıma yarışı
- 'Tutukladılar şimdi de turp arıyorlar'
- Otomobil TIR'ın altına girdi: 4 ölü