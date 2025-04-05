CHP'den miting çağrısı: 'Bu mücadelenin yeri meydanlardır'

CHP'nin resmi X hesabından yurttaşlara yarın düzenlenecek miting çağrısı yapıldı.

CHP'den miting çağrısı: 'Bu mücadelenin yeri meydanlardır'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2025 - 17:54

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı ''İrade Milletindir'' temasıyla yarın Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kurultayın ardından aynı yerde saat 16.00'da miting düzenlenecek.

CHP'nin resmi X hesabından yurttaşlara miting çağrısı yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Eğer birileri demokrasiyi araç görüp tek adam rejimine, hayallerindeki saltanata doğru yürümeye kalkıyorlarsa bunlara karşı demokrasiyi savunmak haktır! Bu mücadelenin yeri meydanlardır!"


Etiketler: #Miting #CHP #Kurultay

İlgili Haberler

CHP lideri Özel’in tek aday olduğu kurultayda, yönetimde büyük değişiklik beklenmiyor

CHP lideri Özel’in tek aday olduğu kurultayda, yönetimde büyük değişiklik beklenmiyor
CHP, yarın olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek: 'Ana tema, erken seçim talebi olacak'

CHP, yarın olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek: 'Ana tema, erken seçim talebi olacak'
CHP’li Çiftci olağanüstü kurultayla ilgili Cumhuriyet’e konuştu: ‘Bir tehdidi bertaraf edeceğiz’

CHP’li Çiftci olağanüstü kurultayla ilgili Cumhuriyet’e konuştu: ‘Bir tehdidi bertaraf edeceğiz’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler