CHP'li Ali Mahir Başarır'dan belediye meclisini basan AKP'lilere sert tepki
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’mız bizim gözbebeğimizdir. Ona hukuksuz bir şekilde organize saldırı yapanlar, kimleri, hangi derin güçleri arkasına alırsa alsın karşısında bizi bulur ve ona uzanan elleri kırarız. Yapılan, millet iradesine bir darbedir” dedi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak arasında çıkan tartışmanın ardından konuştu.
Başarır, AKP Gençlik Kolları üyesi olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin belediye binasını basmasına tepki gösterdi.
Olayı AKP’li belediye başkanının organize ettiğini öne süren Başarır, şunları söyledi:
“Akdeniz’in AKP’li Belediye Başkanı, organize bir şekilde Büyükşehir Belediye Meclisi’ni basmaya kalkıyor. Polis müdahale etmiyor. Görüntülerde AKP Mezitli ilçe başkan yardımcıları var. Millete hakaretler ediyor bu belediye başkanı. Kimse unutmasın. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’mız bizim gözbebeğimizdir, Mersin’in gözbebeğidir. Ona hukuksuz bir şekilde organize saldırı yapanlar, kimleri, hangi derin güçleri arkasına alırsa alsın karşısında bizi bulur ve ona uzanan elleri kırarız. Yapılan, millet iradesine bir darbedir.”
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