CHP’li Ali Mahir Başarır’dan 85 milyon yurttaşa çağrı

Yayınlanma: 27.06.2023 - 20:43

Güncelleme: 27.06.2023 - 20:43

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında verilen tutuklama kararına tepkiler sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da karara tepki göstererek şöyle konuştu:

“Ortalama zekaya sahip bir insan o açıklamada bir eleştiri mi, bir görüş beyanı mı var? Çok net bir şekilde anlar. Bir ironi yapıyor. Bunu siyasi bir dönek milletvekili alıyor, paylaşıyor ve soruşturma başlıyor. İki günde tutuklama kararı çıkıyor. Savcı bey saat 01:00’de geliyor makamına. Gelir gelmez mahkemeye sevk ediyor. Mahkemede olayı anlamadan tutuklama kararı veriliyor. Siyasal İslam’ın baskısıyla karar verilmiş bir karar. Bu Merdan Yanardağ’ın şahsı için bir verilmiş karar değil. TELE1’i, aydınları susturup diğer kanallara gözdağı vermek için verilmiş bir karar. Burada tamamen seçim öncesi TV kanalının cezalandırılması söz konusu. AKP için terör çok önemli. Çünkü terör kartını cebinde tutup yeri geldiğinde TRT’ye çıkarıyorlar, yeri geldiğinde de iftirayla algı yapıyorlar. Herkes beraberce tepki vermeli. Bana gelmez demeyin. Bu tutuklama kararı bunu gösteriyor.

‘BURADA BAŞKA BİR OYUN VAR’

Bu montaj video yayınladıktan hemen sonra RTÜK, TELE1’e soruşturma açıldığını açıkladı. Bakın burada başka bir oyun var. Türkiye çok farklı bir nokta gidiyor. 85 milyonu, demokrasiye bir parça inanan herkesi tepki vermeye çağırıyorum.”



