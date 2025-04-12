CHP'li Alp, lise öğrencisi Yaren'in ihmal sonucu gerçekleşen ölümünü Meclis gündemine taşıdı: 'Tedbirler neden alınmadı?'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 13:37

Güncelleme: 12.04.2025 - 13:41

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, önceki gün Kars’ın Susuz ilçesindeki kaldığı pansiyonda 4. kattan düşerek yaşamını yitiren Gülizaroğlu Abdullah İmam Hatip Lisesi dokuzuncu sınıf öğrencisi Yaren K.' nin ölümündeki ihmalleri Cumhuriyet'e anlattı. Konuyu Meclis gündemine taşıdığını söyleyen Alp, Kars'ta geçmişte yaşanan ihmallere de değindi.

'AĞIR İHMAL VAR'

Bu olayın Kars’taki yatılı okulların pansiyonlarında yaşanan ilk felaket olmadığını belirten Alp, "Geçtiğimiz yıl Kars’ta bir öğrencimiz daha pansiyonda düşüp, ağır yaralanmıştı. Geçen ay da Kağızman ilçesinde pansiyonda çıkan yangında ise felaketin eşiğinden dönülmüştü. Yaren’in hayatını kaybettiği pansiyonda sadece dokuz öğrenci kalıyor ve pansiyonun birinci katını kullanıyorlar. İkinci, üçüncü, dördüncü katlar kapalı olmasına rağmen Yaren sabahın erken saatlerinde dördüncü kattaki camdan düşüyor. Burada ağır bir ihmal söz konusudur. Bu olayın sorumlularının hak ettikleri cezayı almaları için olayın takipçisi olacağız“ dedi.

'YÖNETMELİK ÇOCUKLARI PANSİYONDA KALMAYA MAHKUM ETTİ'

Konuşmasında Taşımalı Eğitim Yönetmeliği'ne de işaret eden Alp, "Bu ölümün yaşanan ihmaller kadar bir diğer sorumlusu da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yürürlüğe konulan ve benim açtığım iptal davası halen Danıştay’da görülmekte olan Taşımalı Eğitim Yönetmeliği'dir. Bu yönetmelik köy çocuklarını pansiyonda kalmaya mahkum etmiştir. Kars İdare Mahkemesi aracılığıyla Danıştay’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşımalı eğitim alan çocuklara ilişkin yayınladığı yönetmeliğin iptali talebiyle bir dava açmıştık. Bu yönetmeliğin yarattığı en büyük mağduriyetin de yine Kars’ta yaşanması başka bir trajedidir" ifadelerini kullandı.

'TEDBİRLER NEDEN ALINMADI?'

CHP'li Alp, Bakan Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Alp, Tekin'e şunları sordu:

1- Öğrencilere pansiyonda nezaret etmekle görevli personel olay sırasında görevinin başında mıdır ?

2- Pansiyonun camlarında neden aşağı düşmeleri önleyici korkuluk yoktur?

3- İkinci, üçüncü, dördüncü katlar kullanılmamasına rağmen neden yukarıya çıkışları engelleyecek tedbir alınmamıştır?

4- Hayatını kaybeden öğrencimizi pansiyonda kalmaya zorlayan koşullar nelerdir?

5- Yatılı okulların pansiyonlarında yaşanan bu olayları engellemek için gerekli tedbirler neden alınmamıştır?

6- Bu konudaki sorumluluğunuz ortada iken yaşananları engelleyememiş olmanın sorumluluğunu üstlenip istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

7- Danıştay’da iptal davası devam eden Taşımalı Eğitim Yönetmeliği'ni değiştirerek köy çocuklarının okumasının önündeki engelleri kaldırmayı halen düşünmüyor musunuz?