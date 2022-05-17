CHP'li Başarır'dan Erdoğan'a: Bir de diplomada adını görebilseydik
CHP milletvekili Başarır, Marmara Üniversitesi "Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi" ihalesinin açık yapılmamasını eleştirerek "Marmara Üniversitesi diplomasında adını göremedik ama külliyede görüyoruz" dedi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Marmara Üniversitesi'nin "Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi" için yaptığı ihaleye "sipariş usulü" olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.
"Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi"nin ikinci etap inşaat ihalesinin 2 milyar 200 bin lira bedelle veriliğini söyleyen Ali Mahir Başarır, "Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi; ihale bedeli 2 milyar 200 milyon lira, 21-b ile sipariş usulü verilen bir ihale. Bu beyefendinin Marmara Üniversitesi diplomasında adını göremedik ama külliyede görüyoruz: Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.
"BU ÜLKE, RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KASASI, HAZİNESİ, ŞAHSİ MALI DEĞİL, 84 MİLYONUNDUR"
"Keşke Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ne ismini veriyor, bir de diplomada adını görebilseydik" diyen Başarır, "Ne yazık, kendi adını verdiği külliye kampüsü ihale yapıyor ve açık ihale yapmıyor. İşte diploma şaibeli ama külliyenin ihalesi de şaibeli. Bu ülke böyle yönetilmez. Bu ülke, Recep Tayyip Erdoğan’ın kasası, hazinesi, şahsi malı değil, 84 milyonundur" ifadelerini kullandı.
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