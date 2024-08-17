CHP'li Bayrampaşa Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti şubesiyle protokolünü iptal etti

Yayınlanma: 17.08.2024 - 09:55

Güncelleme: 17.08.2024 - 09:55

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin İstanbul'da büyük oy farkıyla kazandığı ilçe belediyelerinden biri olan Bayrampaşa'da, cemaat ve tarikat yapılanmalarıyla AKP döneminde imzalanan işbirliği protokolleri iptal ediliyor. Bunlardan biri de İlim Yayma Cemiyeti'yle yapılan protokol oldu.

Cemiyetin Bayrampaşa Şube Başkanı olan Mustafa Hoşoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, belediye ile cemiyetin şubesi arasında 2031'e kadar devam edecek işbirliği protokolünü iptal ettiğini bildirdi.

Hoşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu'dan, göreve başladığı 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla "hayırlı olsun" dileklerini sunmak ve belediyeyle yürüttükleri projeler hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla randevu talebinde bulunduklarını ifade etti.

Randevu taleplerinin geri çevrildiğini belirten Hoşoğlu, şunları kaydetti:

"Başkan Mutlu, bizlere ve özellikle de 2007'den bu yana binlerce Bayrampaşalı öğrenciye hizmet veren İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şubemize 'öteki' muamelesi yapmıştır. Bayrampaşa Belediye Başkanı Sayın Hasan Mutlu, Bayrampaşa Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şubesi arasında 15 Mart 2031'e kadar devam edecek işbirliği protokolünü iptal etmiştir. Bayrampaşa Belediyesine ait binamızda 2014'ten bu yana 10 yıldır hizmet veren İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şube'mize belediye olarak artık destek vermeyeceklerini, 15 Ağustos 2024'te binayı boşaltmamızı gönderdiği tebligat ile istemiştir."

Hoşoğlu, bağışçılara, öğretmenlere, öğrencilere ve Bayrampaşalılara seslenerek, "Bizler, küllerinden doğan bir geleneğin imarına katkı sunmaya çalışan neferleriz. Hizmet koşumuza farklı bir adreste aynı şevkle durmadan devam edeceğiz." ifadesini kullandı.