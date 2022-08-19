CHP'li Erkek Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik açıklamalarını geçmişteki sözleriyle eleştirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Suriye politikasındaki değişiklikleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçmişteki açıklamalarının yer aldığı bir video paylaşımıyla eleştirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye politikasını geçmişte Suriye ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad hakkında söylediği sözlerin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak eleştirdi. Erkek’in sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye yolculuğu:
‘2012: ‘Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılacağız.’ 2015: ‘Esed’in Suriye’nin geleceğinde yeri yoktur.’ 2022: ‘Bizim Esed'i yenmek gibi bir derdimiz yok.’
Yakında geliyor: Kardeşim Esad… Ülkemizin itibarı hiç bu kadar yere düşürülmedi…”
Erkek’in paylaştığı videoda, Erdoğan’ın şu sözleri yer aldı:
“Ama inşallah biz, en kısa zamanda Şam’a gidecek; Selahaddin Eyyubi’nin kabri başında fatiha okuyacak, Emevi Camisi’nde namazımızı da kılacağız.
Kendi halkını katleden Esed’in Suriye’nin geleceğinde yeri yoktur. Olamaz. Esed, bu şansını çoktan kaybetmiştir. Unutulmamalıdır ki Suriyeli mülteciler DAİŞ’ten ve Esed rejiminin devlet teröründen kaçıyor.”
Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye yolculuğu:— Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) August 19, 2022
2012: “Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılacağız.”
2015: “Esed’in Suriye’nin geleceğinde yeri yoktur.”
2022: “Bizim Esed'i yenmek gibi bir derdimiz yok.”
Yakında geliyor: Kardeşim Esad…
Ülkemizin itibarı hiç bu kadar yere düşürülmedi… pic.twitter.com/7WNJKgiDUw
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