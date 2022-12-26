CHP'li Gürsel Tekin rakamlarla tek tek ortaya koydu: İşte en borçlu şehirler...

26 Aralık 2022 Pazartesi, 09:25

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2022'nin borç karnesini çıkardı.

Verilerle, yurttaşın enflasyon, hayat pahalılığı ve TL'nin değer kaybı aldında nasıl ezildiğine dikkat çeken Tekin, “2021 sonunda 22 milyon 500 bin olan icra dosyası sayısı, yılsonu itibarıyla 25 milyona yaklaştı. 1 Ocak’tan bu yana icra dosyası sayısı 2.5 milyondan fazla arttı. Günlük icra dosyası sayısı ortalama 7 bin civarı. Bir avuç iş bilmez insanın dayattığı “yeni ekonomik model” nedeniyle bütün bir ülke bedel ödemeye devam ediyor” dedi.

"EN BORÇLU ŞEHİRLER..."

"Yurttaşın 2022 borç karnesinin” katlanarak artmaya devam ediyor" diyen Tekin, "En borçlu şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralanıyor. Türkiye’de toplam kredilerin yüzde 79’unu ticari krediler, yüzde 21’ini ise bireysel krediler oluşturuyor. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) kayıtlarına göre Türkiye’de 35 milyon civarında kredi müşterisi olduğu biliniyor. BDDK verilerine göre, Toplam bireysel krediler ve kredi kartları borcu ise sene başından bu yana 982 milyar liradan 1 trilyon 456 milyar liraya çıktı" diye konuştu.

CHP’li Tekin’in açıkladığı rakamlar şöyle: