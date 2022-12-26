CHP'li Gürsel Tekin rakamlarla tek tek ortaya koydu: İşte en borçlu şehirler...
Geçen yılın son verileri ile 2022 yılının güncel verilerini karşılaştıran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, en borçlu şehirleri sıraladı. 2022'nin borç karnesini verilerle açıklayan Tekin, 2021 sonunda 22 milyon 500 bin olan icra dosyası sayısının, yılsonu itibarıyla 25 milyona yaklaştığını aktardı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2022'nin borç karnesini çıkardı.
Verilerle, yurttaşın enflasyon, hayat pahalılığı ve TL'nin değer kaybı aldında nasıl ezildiğine dikkat çeken Tekin, “2021 sonunda 22 milyon 500 bin olan icra dosyası sayısı, yılsonu itibarıyla 25 milyona yaklaştı. 1 Ocak’tan bu yana icra dosyası sayısı 2.5 milyondan fazla arttı. Günlük icra dosyası sayısı ortalama 7 bin civarı. Bir avuç iş bilmez insanın dayattığı “yeni ekonomik model” nedeniyle bütün bir ülke bedel ödemeye devam ediyor” dedi.
"EN BORÇLU ŞEHİRLER..."
"Yurttaşın 2022 borç karnesinin” katlanarak artmaya devam ediyor" diyen Tekin, "En borçlu şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralanıyor. Türkiye’de toplam kredilerin yüzde 79’unu ticari krediler, yüzde 21’ini ise bireysel krediler oluşturuyor. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) kayıtlarına göre Türkiye’de 35 milyon civarında kredi müşterisi olduğu biliniyor. BDDK verilerine göre, Toplam bireysel krediler ve kredi kartları borcu ise sene başından bu yana 982 milyar liradan 1 trilyon 456 milyar liraya çıktı" diye konuştu.
CHP’li Tekin’in açıkladığı rakamlar şöyle:
- Geçen yılın son verileri ile 2022 yılının güncel verileri karşılaştırıldığında, TL bazında 197 milyar TL olan kredi kartı borçları bu yıl 392 milyar TL seviyesine gelmiş. Bu, iki katlık bir artış anlamına geliyor.
- Bankaların, tahsil edemedikleri için takibe aldıkları ancak daha sonra da varlık yönetim şirketlerine sattıkları alacaklarından kaynaklanan vatandaşın borcu Aralık 2022 sonu itibariyle 50 milyar liraya ulaşmış durumda.
- Vatandaşın TOKİ’ye olan konut kredisi borçlarının 28 milyar lirayı aşmış durumda.
- 2022’in ilk 11 ayında iflas eden şirket ve ticari işletme sayısı 100 bin rakamını çoktan aştı.
- Çiftçimizin, Tarım Kredi Kooperatifi borçları hariç sadece bankalara olan kısa vadeli borç miktarı yaklaşık 165 milyar TL civarında. Tarım Kredi Kooperatifine olan borcu ise 16 milyar liraya ulaştı.
- (KOBİ) lerin 2022 yılı sonuna gelindiğinde bankalara olan borçları 1 trilyon rakamını fazlasıyla geçti. 300 bin den fazla KOBİ bankaların takibinde bulunuyor.
- Bağımsız kuruluşların verilerine göre; 2022’nin ilk 11 ayında 3 milyon 500 bin elektrik faturası, 750 bin doğalgaz faturası ödenmediği için bu abonelere geçici olarak kesinti uygulandı. Aynı dönemde 85 bin elektrik abonesi ile 160 bin doğalgaz abonesinin faturalarını ödeyemediği için haklarında yasal işlem başlatıldı.
- Geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyona, “ümitsiz işsiz” sayısının ise 2.5 milyona yaklaştığı biliniyor
- Türkiye’de evlenme hızı 2021’de son 20 yılın dibine indi. 2021’de evlenen çiftlerin sayısı yüzde 10.1 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı da yüzde 14 arttı.
- Türkiye’de, doğum hızı düştü, yaşlı nüfusu arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 ve 2022 yılında 1,75 ile nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi.
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