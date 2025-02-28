CHP'li iki belediye başkanı evleniyor!
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal evlenme kararı aldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit tarafından yapılan açıklamada, çiftin nisan ayında evleneceği duyuruldu.
Yiğit, basın mensuplarına bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yaptıklarını belirterek, "Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.
Çiftin nikah töreniyle ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Etiketler: #ahmet aras #Gonca Köksal
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü YPG’den 'siyasi faaliyet' vurgulu açıklama!
- MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım
- MEB’den ‘ramazan' yazısı!
- CHP'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama!
- Saray'a dikkat çeken atamalar!
- Emniyet Müdürlüğü'nden o görüntülere açıklama!
- İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu
- Öcalan’ın çağrısı sonrası TKP’den açıklama
- '1 yılı aşkın süredir müzakere yürütülüyor'
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!