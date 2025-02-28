CHP'li iki belediye başkanı evleniyor!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal evlenme kararı aldı.

CHP'li iki belediye başkanı evleniyor!
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DHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:29

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit tarafından yapılan açıklamada, çiftin nisan ayında evleneceği duyuruldu.

Yiğit, basın mensuplarına bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yaptıklarını belirterek, "Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Çiftin nikah töreniyle ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.


Etiketler: #ahmet aras #Gonca Köksal

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