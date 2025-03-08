Kadıköy Belediye Meclisi'nde AKP'li üyeye yönelik hareket üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı harekete geçti
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AKP Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumunda, CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.
Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.
AKPli meclis üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.
Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik" ifadelerini kullanmıştı.
Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrılmıştı.
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