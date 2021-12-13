CHP’li Karasu’dan Bakan Karaismailoğlu’na yolsuzluk hatırlatması: Süleyman Soylu sizi kurtaramaz

13 Aralık 2021 Pazartesi, 13:23

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinde konuşan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Bakan Adil Karaismailoğlu’nun İBB Genel Sekreter Yardımcısı olduğu döneme dair önemli iddialarda bulundu.

CHP’li Karasu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğini yaptığı dönemde Temmuz 2018’de AKP Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’le yaptığı toplantıda İBB’nin yeni taksi ihtiyacını konuştuğunu söylerken, “Dün İstanbul’un 6 bin 184 taksi ihtiyacı olduğunu söyleyen Adil Bey bugün İBB’nin taksi projesini 11 kez reddeden kirli ittifakın parçası haline gelmiştir. Yine aynı Adil Bey, 16 milyon İstanbullunun talebine kulak tıkamış, çıkar uğruna görev yaptığı, ekmek yediği kente ihanet etmiştir. Keşke isminiz gibi Adil olmayı başarsaydınız” ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUK DOSYASI YENİDEN GÜNDEMDE

Bakan Adil Karaismailoğlu’yla ilgili iddialarına devam eden Karasu, 2018 yılında İBB Medya A.Ş’de gerçekleştirilen ve 23 Haziran seçimi sonra Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin soruşturma başlattığı yolsuzluk dosyasıyla ilgili de konuşan Karasu, İBB Teftiş Kurulu’nun tanıtım ve medya çalışmaları işinin sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun yerine getirilmediğini, kamunun 15 milyon 458 bin artı KDV tutarında zarara uğratıldığını tespit ettiğini kaydederek, “Peki, o dönemki İBB sorumluları bugün ne yapıyor? Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu. Yolsuzluk dosyasında ismi geçen İBB çalışanı Esma Dilek, Ulaştırma Bakanlığında Genel Müdür Yardımcısı oldu. Yine adı geçen Şahabettin Çağlar, TCDD Taşımacılık A.Ş’de Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli yatırımlarının bulunduğu bakanlıkta ciğeri kediye emanet etmişiz. Yolsuzluk yapanın sırtı sıvazlanmış, Ulaştırma Bakanlığı yolsuzluk üssüne dönmüş. Cumhuriyet savcılığı bu suç duyurusuyla ilgili 19 Ekim 2021 tarihinde gerekli evrakları talep etti ve süreç başladı” şeklinde konuştu.

"SİZİ SÜLEYMAN SOYLU KURTARAMAZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB’de geçmiş dönemlere dair devam eden yolsuzluk dosyalarına bakanlık müfettişleri vasıtasıyla el koymasını da hatırlatan Karasu, “Sayın Bakan, size tavsiyemdir. Süleyman Soylu’ya çok güvenmeyin, Geçmişte nasıl 'U' dönüşü yaptıysa yarın da yapar. Hepinizi yarı yolda bırakır. Bu dosyaların üstünü Süleyman Soylu kapatamaz, bunu böyle bilin” ifadelerini kullandı.











