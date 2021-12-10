Barış Pehlivan: 'Süleyman Soylu, tahtından indirildi'

10 Aralık 2021 Cuma, 10:50

TBMM'de yapılan İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Genel Kurul'da söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini alkışlatma çakallığına kapılmayın' ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, locadan çıkarak Özgür Özel'in üzerine yürümüş, Soylu'yu, araya giren bakanlar durdurmuştu.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Halk TV'de katıldığı "Açıkça" programında, Süleyman Soylu'nun son dönemdeki siyasi tavırlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SOYLU'NUN YALAN DEMESİNİ ÇOK ÖNEMSEMİYORUM"

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Süleyman Soylu'nun, Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'ni dolandırdığı suçlamasıyla Avusturya'da tutuklu bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği görüntüler gündeme getirildi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, görüşmeler sırasında, Soylu'nun SBK Holding'in uçağına bindiğini gösteren görüntülere ilişkin İçişlei Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı değerlendirdi. Bunun üzerine Soylu, Aydın'a, "Sahtekarsın" diye bağırınca mecliste gergin anlar yaşandı.

Pehlivan, Soylu'nun SBK Holding'e ait uçağa bindiğine yönelik görüntüyü gündeme getiren Aydın'ı yalanlamasına ilişkin, "Hakkında uyuşturucuyla, mafyayla, kara parayla ilgili bir sürü iddialar çıkıyor. Süleyman Soylu'nun yalan demesini çok önemsemiyorum" dedi.

"SİYASİ HAYATI BİTMİŞ DURUMDA"

Pehlivan, "Süleyman Soylu'nun siyasi hayatı bitmiş durumda. Bana kalırsa AKP Milletvekilleri de Süleyman Soylu'dan rahatsız, yük olarak görüyor. Recep Tayyip Erdoğan da yük olarak görüyor" diye konuştu.

"TAHTINDAN İNDİRİLDİ"

Pehlivan, "Süleyman Soylu zaten Sedat Peker'in videolarıyla, ifşalarıyla Recep Tayyip Erdoğan sonrası AKP liderliğinden indirilmiştir. Artık Devlet Bahçeli ya da devletin farklı mekanizmalarının yüzü suyu hürmetine orada duruyor" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Erdoğan'a kalsa hemen bu gece bir kararnameyle alır."

Barış Pehlivan, Süleyman Soylu'nun Meclis'teki "öfkesinin sebebi" olarak da, "Siyasi hayatının bitmiş" olmasını gösterdi.