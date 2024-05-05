CHP’li kurmaylar Erdoğan’ın söylem değişikliğini değerlendirdi: 'Niyet okuması yapmadık'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sonrası iki taraftan da olumlu açıklamalar gelirken, siyasette sert bir dil kullanmasıyla tanınan Erdoğan, “Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey’e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var” açıklamasını yaptı.
Erdoğan ayrıca 18 yıl sonra ilk defa CHP genel merkezine ziyarette bulunacağını söyledi. Erdoğan’ın değişen söylemlerini değerlendiren CHP kurmayları, “Niye böyle bir söylem değişikliğine gittiğiyle ilgili niyet okuması yapmadıklarını” söylüyor.
‘ÜLKE KAZANSIN’
CHP’nin birinci parti sorumluluğunda davranması gerektiğini söyleyen partililer, “İnsanlar bizden sıkıntılarını dillendirmemizi, bu konuda kimle konuşmamız gerekiyorsa konuşmamızı bekliyor. Biz de bu nedenle ‘Müzakere de mücadele de ederiz’ diyoruz. Ülkenin ortak sorunlarına çözüm için bazen el sıkmak da gerekiyor” diyor.
Kurmaylar, “AKP ile iyi iletişim Erdoğan’a yarar” iddiasına ilişkin de “Biz kendimize güveniyoruz, böyle bir endişemiz yok. Ama bu görüşmelerin ülkeye faydası olur. Ekonomik kriz, dış politika gibi konularda sorunlarımız yumuşayan bir dille çözülebilir. Kutuplaşmanın zarar verdiğini söyleyen her zaman bizdik. Siyasette bir dil değişikliğine öncü olduk, Erdoğan da attığımız adıma olumlu karşılık verdi. Bundan sonra nasıl olacağını göreceğiz. Ülkemizin kazanmasını istiyoruz” değerlendirmesini yapıyor.
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