CHP'li Muharrem Erkek Meclis'i işaret etti: "Temelli'nin görüşleri kendisini bağlar"

22 Eylül 2021 Çarşamba, 14:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kürt sorununun çözümü için muhatap olarak HDP’yi göstermesinin ardından eski Eş Genel Başkan Sezai Temelli’den gelen “İmralı” çıkışı gündem oldu.

Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinde "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz" ifadesini kullanmış, Temelli ise cevaben "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtını vermişti.

Temelli, daha sonra, görüşlerinin kişisel olduğunu ve HDP'yi bağlamadığını ifade etmişti.

CHP'Lİ ERKEK: TEMELLİ'NİN GÖRÜŞLERİ KENDİSİNİ BAĞLAR

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Terörle hiçbir yere varamazsınız" diyerek, tüm sorunların çözümü için TBMM'yi adres gösterdi.

Erkek, "Biz CHP olarak çözüm süreci zamanında da söyledik. Kapalı kapılar ardında değil, terör örgütlerini muhatap alarak değil, gelin Meclis'te, şeffaf bir şekilde milletin huzurunda her şeyi tartışalım. Yöntemi yanlış yürütüyorsunuz ve sonucu hep acı oldu. Onun için TBMM'nin huzurunda bu sorunların çözülmesi önemlidir. Temelli'nin görüşleri kendisini bağlar, zaten kendisi de açıkladı bunu" ifadelerini kullandı.

"ETNİK KİMLİK ÜZERİNDEN SİYASET YAPILAMAZ"

"Bizim son Olağan Kurultay'ımızda oy birliğiyle kabul ettiğimiz 'İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanname'mizin ikinci maddesi çok açık. Biz, Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır dedik. 84 milyon barış içerisinde, kardeşçe yaşayacağız" diyen Erkek, "Toplumsal barışımızı ve huzurumuzu mutlaka sağlayacağız. Etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaz. Herkes özgürdür. Kimsenin kimseyi etnik kimliğiyle, inancı, mezhebi , düşüncesi, yaşam tarzı sebebiyle ötekileştiremezsiniz" sözlerini kullandı.

"BAŞTA KÜRT SORUNU OLMAK ÜZERE TÜM SORUNLAR TBMM'DE ÇÖZÜLECEK"

"Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözülecektir" diyen Erkek, "Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Üniter yapı içerisinde tüm sorunlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Meclis'i temel alan bir temel alan bir hukukla doğrultuludur. Biz, Kurtuluş Savaşı mücadelemizi de Meclis ile gerçekleştirdik, tüm sorunlarımızın çözümünü de Meclis ile gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"EGEMENLİK, BUGÜN ŞAHSİLEŞTİRİLDİ"

Türkiye'de egemenliğin şahsileştirildiğine vurgu yapan Erkek, "'Güçlü milletvekili, güçlü Meclis' diyoruz. Bunu neden diyoruz? Çünkü bugün egemenlik şahsileştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şahıs devletine dönüştürülmek isteniyor. Meclis'teki her düşünce tartışılacak ve Türkiye'nin en temel sorunları da, Meclis'in öncülüğünde çözülecek. Çünkü milli irade, TBMM'de tecelli eder. Onun için meşru zemin orasıdır" dedi.

"TERÖRLE HİÇBİR YERE VARILAMAZ"

"Biz, ikinci maddenin devamında toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleri ile mücadele ödün vermeksizin sürdürülecektir diyoruz" sözlerini kullanan Erkek, "Terörle hiçbir yere varılamaz. Burada önemli olan Meclis'in öncülük yapması ve bütün sorunlarımızı Meclis'te samimi, dürüst bir şekilde milletin huzurunda tartışmamızdır. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var, demokratikleşmeye ihtiyacı var. Bu da ancak güçlü Meclis'le olabilir. Çözüm adresi bütün sorunlarımız için TBMM'dir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DAHA AĞIR SORUNLARI VAR"

Türkiye'nin daha ağır sorunları olduğuna dikkat çeken Erkek, "Ciddi bir ekonomik buhran var, ciddi bir yoksulluk, hayat pahalılığı, adaletsizlikler, toplumsal barışımız... Bunların hepsini güçlü bir Meclis ile kararlı bir şekilde aşacağız" ifadelerini kullandı.