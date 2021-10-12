CHP'li Şahin: "Okullar patlamaya hazır bomba gibi"

12 Ekim 2021 Salı, 09:10

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Av. Suzan Şahin, yüz yüze eğitimin başlaması ile okullardaki kalabalık sınıflar, temizlik personeli eksikliği ve hijyen sorunlarının ortaya çıkmasını eleştirerek yüz yüze eğitimin kalıcı olması için önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Hatay Milletvekili Suzan Şahin, verdiği önerge ile konuyu TBMM gündemine taşıyarak havaların soğumasıyla birlikte sınıfların patlamaya hazır bomba haline geleceğini ifade etti.

Okullara ayrılan bütçelerin artırılması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın salgına karşı önlemleri bizzat kendi eliyle yürütmesi gerektiğini söyleyen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, ‘‘Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte pandemi koşulları altında okulların Covid-19 salgınına karşı yeterli hazırlığı olmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı konusundaki şikayetler gerek eğitimciler, veliler ve öğrenciler gerekse de meslek örgütleri tarafından sıklıkla dile getirilmekte. Özellikle Covid-19 ile mücadelede kritik rol oynayan hizmetli sayısının yetersiz olduğu yönünde ortaya atılan iddialar hijyen koşullarının nasıl sağlandığı konusunda soru işaretleri yaratmakta’’ dedi.

ÖĞRENCİ ÇOK PERSONEL AZ

Alınan önlemlerin sadece mesafe, maske ve dezenfektana indirgenmiş durumda olduğunu ve acil olarak ek derslik, ek öğretmen ataması, hizmetli sayısının artırılması ile havalandırma konularında çalışma yapılmasını gerektiğini, böylece salgınla mücadele etmenin mümkün olacağını, 60 kişiyi bulan sınıf mevcutlarının tehlike olduğunu belirten Milletvekili Suzan Şahin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı verilerinde de görülen, örgün eğitimdeki toplam 53 bin 620 okulda kadrolu görev yapan 27 bin 180 hizmetli sayısı, toplam okul sayısının %50’sine denk gelmekte; bu verilere göre yüz yüze eğitimin ilk dört haftasında 559 öğrenciye yalnızca bir hizmetli düştüğü görülmekte. Devlet okullarındaki kalabalık sınıf mevcudiyetleri, yetersiz önlemler nedeniyle çocukların sağlığının korunabilmesi adına birçok okulda birçok okulda öğretmenler, okul idarecileri ve veliler yeterli hizmetlinin olmaması nedeniyle temizlik yapmak zorunda kalmaktadır. Benzer bir durumun yaşandığı seçim bölgem Hatay’da da okullardaki temizlik personel sayısının azaltıldığı yönünde iddialar duyuyoruz. Bu iddialara göre il genelinde 350 civarında yardımcı personel görevlendirildiği, bu oranın ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu, bir önceki yıllara göre görevli sayısının neredeyse yarı yarıya azaltıldığı, ilçe ve mahallelerde bulunan okullarda temizlik görevlisinin eksik olduğu, beş-altı okula bir temizlik görevlisi düştüğü yönünde yoğun şikayetler kulağımıza geliyor. Bu konuda Hatay Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada da benzer sorunlar ifade edilirken, birçok okulda temizlik personeli görevlendirmesi yapılmadığı, temizliğin okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler tarafından çözülmeye çalışıldığına dikkat çekilmekte.’’

SINIF MEVCUTLARI DÜŞÜRÜLÜP ATAMALAR YAPILMALI

Okullardaki temizlik işlerinin taşeronlar aracılığıyla yapıldığını ve İŞKUR’dan gelen personellerle temizlik çalışmalarının yetersiz kaldığını söyleyen Milletvekili Suzan Şahin, okullarda temizlik personeli konusunda ciddi sorunlar yaşandığını, bu nedenle de AKP hükümetinin hizmetli ve derslik sayısını artırılması gerektiğini belirtti ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

‘‘Her ne olursa olsun yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiğini hep söyledik, hala da yüz yüze eğitimin devam etmesi gerektiğini söylüyoruz ancak acilen sınıf mevcudiyetleri düşürülmeli ve yeni derslikler için kadro bekleyen yüzbinlerce öğretmenin atamaları yapılmalı. Okullardaki temizlik ve diğer işlerle ilgilenen yardımcı personel yani hizmetli sayısı da artırılarak pandemi döneminde okullardaki virüs yayılımı kontrol altına alınmalı. Sadece maske tak, günde iki kez ateş ölç diyerek pandemi ile mücadele edilemez. Yarın havalar soğuduğunda pencere ve kapıları açamayacak olan sınıflarda virüs yayılımı artacak. Sınıflar patlamaya hazır bomba haline gelecek. Pandeminin başından bu yana AKP diğer konularda olduğu gibi eğitimde de sınıfta kalmıştır.’’

BAKAN ÖZER'E SORULAR

Suzan Şahin’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesinde Milli Eğitim Bakanından cevap istediği sorular ise şu şekilde;