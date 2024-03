CHP'li Selvitopu: 500 bin insanın sesini duymadılar!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:30

Güncelleme: 07.03.2024 - 11:30

İzmir’de Karabağlar Belediyesi Yeşilyurt Pazaryeri temel atma törenine, Başkan Muhittin Selvitopu, İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Kösen, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, bürokratlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“EN ÇOK KAPALI PAZARYERİNE SAHİP BELEDİYEYİZ”

Törende konuşan Başkan Selvitopu “Bu gün çok önemli bir törendeyiz. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız Yeşilyurt Pazaryeri'nin temelini atıyoruz. Burada her pazar kurulduğunda büyük bir kargaşa yaşanıyordu. Pazarın altına yapılacak otopark, üzerinde de modern pazaryeriyle pazarcı esnafımız ve yurttaşlarımız rahat bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayacaklar. İzmir’de kapalı olarak en çok pazaryerine sahip belediyeyiz. Bundan sonra da Esenyalı, Yurtoğlu, General Kazım Özalp ve Üçkuyular'da modern pazaryerleri yapılacak” dedi.

“VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ülkemizde ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığına dikkat çeken Selvitopu, Karabağlar Belediyesi olarak dar gelirli vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi. Başkan Selvitopu “Şu anda 3 bin yakın aileye Sosyal Destek Kartı veriyoruz. Her ay 3 milyon liraya yakın rakamla bu gerçekleşiyor. KARBEM'de dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği vererek, onların şanslarını artırmaya gayret ediyoruz. Eğitim kart uygulamasıyla fakir fukara ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Açtığımız semt merkezleriyle aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Birçok sosyal faaliyetlerimizde hep dar gelirli insanlarımızın yanında olmaya, küçük de olsa yaşamlarını rahatlatmaya gayret ettik. Bunları yaparken belediye çalışmalarını da ihmal etmedik. Asfalt plentiyle, aracıyla gereciyle, çalışanlarıyla her işini kendisi yapabilen bir belediyeyi hep birlikte yarattık. Karabağlar’a helal-i hoş olsun!Umarım bundan sonra da bu hizmetler aksamadan devam eder” diye konuştu.

“500 BİN İNSANIN SESİNİ DUYMAYANLAR OLDU”

Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanın her türlü hizmete layık olduğunu, onların görüş ve önerileri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi: “Karabağlar Belediyesi her yaptığı yatırımla halkını, toplumunu düşündü ve onların isteklerini yerine getirdi. Bu şekilde de dinamik bir belediye haline geldik. 31 Mart sonrası görevimi teslim ederken gönlüm çok rahat olacak. Dinamik bir belediyeyi teslim etmenin onurunu, gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bu çok çok önemliydi. 10 yıllık sürenin her dakikasını dolu dolu geçirdim. Dolu dolu hizmet etmeye çalıştım. Bunları çalışanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, hep birlikte yaptık. Burada bir cümle kurmak istiyorum. Şunu göremedik! Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanının sesini duymayanlar oldu. O duymayanlara bir kez daha bu sesi hatırlatmak istiyorum.”