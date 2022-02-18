CHP'li Sertel Cumhurbaşkanı hakkında dün suç duyurusunda bulundu, bugün atama oldu

18 Şubat 2022 Cuma, 10:03

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na 12 kişilik atama yapmadığı ve dolayısıyla “kanundan kaynaklanan görevini bilerek, isteyerek yapmadığı” gerekçesiyle dün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bir seneden fazla süredir boş olan Basın İlan Genel Kurulu’na 12 kişilik hükümet temsilcisi atandı. Gecikmeli atamayla birlikte Basın İlan Kurulu’nun 36 kişiden oluşan Genel Kurulu’nun toplanmasının önündeki engel kalktı.

Suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi dün (17 Şubat Perşembe) İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat teslim ettiğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Basın İlan Genel Kurulu bir seneden fazla süredir toplanamıyordu. Nedeni ise Cumhurbaşkanı’nın Genel Kurula 12 kişilik hükümet temsilcisini atamamasıydı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu Salı grup toplantısında konuyu gündeme getirdi. O konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı’nın görevini yapmadığı gerekçesi ile hazırladığım suç duyurusunu dün savcılığa teslim etmiştim. Aynı günün gecesinde atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Genel Başkanımızın konuşması üzerine bu kararın jet hızıyla alındığını düşünüyorum. Belki de Cumhurbaşkanı suç duyurusundan haberdar olmuştur. Önemli olan gazetelerin ve gazetecilerin bir seneden fazla süren mağduriyetlerinin giderilmesi” dedi.

"GENEL KURULU BİR AN ÖNCE TOPLANMALI"

Maksat hasıl olduğu için ben de suç duyurusunu geri çekeceğini dile getiren Atila Sertel, 12 kişilik atamanın ardından 36’ya tamamlanan Basın İlan Genel Kurulu’nun bir an önce toplanması gerektiğini söyledi. Sertel, “Basın İlan Kurumu Genel Kurulu en son toplantısını 2021 yılı Şubat ayında online olarak gerçekleştirmişti. O tarihten bu yana toplanamıyor. Gazetelerde yayımlanan resmi ilanlara da en son 1 yıl önce zam verilmişti. Doların, euronun artmasının ardından başta kağıt, kalıp, boya olmak üzere tüm girdilere yüzde 100’ün üzerinde zam gelirken, Basın İlan Kurumu bir yıldır resmi ilan fiyatlarına tek kuruş zam yapmadı. Şimdi ivedilikle toplanıp gazeteleri rahatlatacak kararları almalıdırlar” diye konuştu.

BASIN KARTLARI KOMİSYONU DA TOPLANMIYOR

Basın Kartları Komisyonu’nun da 2021 yılı Mayıs ayından bu yana toplanmadığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Geçmişte basın derneklerinin, sendikaların ve bürokratların katılımıyla oluşturulan Basın Kartları Komisyonu’nun görevine İletişim Başkanlığı’nca son verilmiştir. Yerine kurulan komisyon ise işlevsiz kişilerden oluşmuş, basın kartlarının verilip verilmemesi bir kişinin iki dudağının arasına bırakılmıştır. Pek çok meslek mensubu, 30 yılı bulan ve sürekli basın kartı taşıyan gazetecinin kartı sorgusuz, sualsiz ve hukuksuz iptal edilmiştir. Basın mesleğine başlayan ve kart alma süresini dolduran genç meslektaşlarımızda komisyon toplanamadığı gerekçesiyle (!) basın kartı alamamaktadır. Bu nedenle gazeteciler maddi ve manevi olarak mağdur edilirken, kurumlarımız ise işlevsiz hale getirilmiştir” diye konuştu.