CHP'li Tanal, Cumhuriyet'e konuştu: Hak, hukuk egemen olursa sömürü düzeni biter

Yayınlanma: 01.05.2025 - 13:34

Güncelleme: 01.05.2025 - 13:51

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Şişli'de 1 Mayıs için bir araya gelen yurttaşlarla beraber alandaydı.

400'ü aşkın kişinin gözaltına alındığı Şişli'den sonra Kadıköy'deki buluşmaya katılan Tanal, burada Cumhuriyet'e konuştu. İktidarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yönelik ablukasını eleştiren Tanal şunları söyledi:

''Taksim meydanının yasaklanması Anayasa hükümlerine aykırı. 2012 ve 2013 yıllarında KESK ve DİSK kararı var. Sendikalar AİHM'e gitti ve AİHM dedi ki 'Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapatılamaz, kapatılması hukuka aykırıdır. Ortada bu karar varken Valilik kararıyla kapatılması hukuk ihlalidir.

''TEK DERTLERİ VAR''

Tek bir dertleri var. Adaletli bir ücret istiyorlar. Demokrasi istiyorlar. Hukuk devleti istiyorlar. Ama iktidar bunu istemiyor. İki gün önce Isparta'da Suriyeli miltecilerle ilgili yapılan bir çalışmada 'Suriyeliler giderse biz nasıl ucuz iş gücü bulabiliriz' diye soruyorlar. Onurlu emeğin karşılığını veren bir ülkenin olması gerekirken buradaki tek bir arayış var emeği sömüren bir sömürü düzeni istiyorlar. Hak ve hukuk egemen olursa ülkemizde sömürü düzeni biter. Tayyip Erdoğan diyor ki 'Karşımıza çıkan telef olur' ne demek bu Ekrem imamoğlu aday oluyor, diplomasına el koyuyorlar, tutukluyorlar, mal varlığına el koyuyorlar. Bu iktidar anayasamızın hükümlerini hiçe sayıyor. Böyle bir iktidar gayrimeştu olmuştur bir an önce erken seçimin olması gerekir.''