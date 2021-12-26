CHP'li Tekin'den Erdoğan'a 'tebrik': Samimiyse derhal döviz garantili projeleri çevirmeli

26 Aralık 2021 Pazar, 11:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gaziantep'te bir fabrikada işçilere hitaben yaptığı konuşmada "Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'a CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den yanıt geldi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Gaziantep’te, ‘Bizim paramız belli, o da Türk Lirası, alışacaksınız’ açıklamasında bulunmuş. Öncelikle kendisini tebrik ederim. Türk Lirası diye bir paramız olduğunu sonunda hatırlamış ve alışacaksınız demiş" diyen Tekin, "Ama dövizle garanti verdiği yandaşları nasıl alışacaklar?" diye sordu.

"GARANTİLERİ DERHAL TÜRK LİRASI'NA ÇEVİRMELİ"

Gürsel Tekin, yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan’ın "Türk Lirası'na alışacaksınız" açıklaması üzerine, dövizle gelir garantisi verilen projeleri hatırlattı.

"Sayın Erdoğan, 'alışacaksınız' derken, dövizle gelir garantisi verilen ve hiçbir taksit ödemesi aksatılmayan yandaşları elbette kast etmiyor. Burada kast edilen kesim olsa olsa yeni Hazine bakanının, ‘vurgun yediler’ dediği küçük yatırımcılar olsa gerek" diye devam eden CHP'li Tekin, “İktidar otoyol, köprü ve tünellere verdiği araç geçiş garantilerinde araç başına yaptığı ödemeyi döviz olarak vermektedir. Şehir hastaneleri malum... Bunun yanı sıra garanti ücretlerinin belirlenmesinde Amerika'daki enflasyon verileri dikkate alınmaktadır. Sayın Erdoğan 'Türk Lirası'na alışacaksınız' söyleminde samimiyse dövizle verilen garantileri derhal Türk Lirası'na çevirmelidir" çağrısı yaptı.

Ancak ‘kazın ayağı öyle değil’ diyerek mevcut tabloyu hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Tekin, sözlerini "Yap-işlet-devret projeleri kapsamında; hazinemiz şu an yaklaşık 150 milyar dolarlık bir gelir garantisi hükümlülüğü altındadır. Erdoğan 'Türk Lirasına alışacaksınız' derken elbette, özelleştirmeleri, yap işlet devret projelerini yapan beton lobilerini kast etmiyor. Çünkü onlar dolar ile kazanıyor. Dolayısıyla yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerde dövizle verilen gelir garantileri Erdoğan’ın ‘Alışacaksınız’ söylemiyle çelişmektedir” diyerek tamamladı.