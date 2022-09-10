CHP’li Torun’dan AKP’li Çelik’e: 'Keşke Yunan kazansaydı’ diyenlerden alacak dersimiz yok

10 Eylül 2022 Cumartesi, 17:30

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstererek sosyal medya hesabından, “Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyet'imiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyet'imize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de” paylaşımını yaptı.

"HAZIMSIZLIKTA BİRBİRİYLE YARIŞIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne ilişkin ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Torun’un paylaşımı şöyle:

“İzmir’in kurtuluş coşkusuna ortak olamayanlar, hazımsızlıkta birbiriyle yarışıyor. Şunu unutma Ömer Çelik: Tarihi, ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyenlerden öğrenenlerden alacak dersimiz yoktur! Bizim yerimiz milli mücadele safları, yurdumuz Atatürk Cumhuriyeti’dir.”

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla düzenledikleri törende dün “Yüz yıl önceydi, bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri kadınları çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar” demişti. Soyer’in bu sözleri, Milli Mücadele sırasında İstanbul’u terk eden Padişah Vahdettin için kullandığı yorumu yapılmıştı. Padişah Vahdettin, 9 yaşındaki şehzade Ertuğrul Efendi ve 10 kişilik kafileyle birlikte 17 Kasım 1922 tarihinde Dolmabahçe Saat Kulesi önündeki rıhtıma ve oradan da İstanbul İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harington'la birlikte rıhtımdaki bir istimbotla açıkta bekleyen İngiliz Malaya zırhlısına çıktı. İngiliz Amiral Sir De Brock tarafından karşılanan Vahdettin İstanbul’dan ayrıldı.