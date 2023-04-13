CHP'li Utku Çakırözer'den Gezi tutuklularına ziyaret: '14 Mayıs'ta adalet gelecek'
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi davası kapsamında Marmara Cezaevi’nde 1990 gündür tutuklu iş insanı, hak savunucusu Osman Kavala ile yaklaşık bir yıldır özgürlüğünden mahrum Can Atalay, Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti.
CHP'li Çakırözer, Türkiye’nin düşüncesi, ifadesi nedeniyle insanların zindanlara atıldığı bir ülke olmaması gerektiğini söyledi. Çakırözer, “14 Mayıs’tan sonra bu ülkeye demokrasi alanında da baharı getireceğiz, adaleti, özgürlükleri getireceğiz” dedi.
(Utku Çakırözer)
Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i de ziyaret eden Çakırözer, “Ortada suç yok, delil yok. Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi aydınlar bir yıllarını burada geçirdiler” dedi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
- Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu
- Mustafa Destici'den Erkan Baş için 'ırkçı' açıklama!
- EURO 24 ve Copa America aynı anda oynanacak