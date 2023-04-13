CHP'li Utku Çakırözer'den Gezi tutuklularına ziyaret: '14 Mayıs'ta adalet gelecek'

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

CHP'li Çakırözer, Türkiye’nin düşüncesi, ifadesi nedeniyle insanların zindanlara atıldığı bir ülke olmaması gerektiğini söyledi. Çakırözer, “14 Mayıs’tan sonra bu ülkeye demokrasi alanında da baharı getireceğiz, adaleti, özgürlükleri getireceğiz” dedi.

(Utku Çakırözer)

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i de ziyaret eden Çakırözer, “Ortada suç yok, delil yok. Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi aydınlar bir yıllarını burada geçirdiler” dedi.