CHP'li Utku Çakırözer'den Gezi tutuklularına ziyaret: '14 Mayıs'ta adalet gelecek'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi davası kapsamında Marmara Cezaevi’nde 1990 gündür tutuklu iş insanı, hak savunucusu Osman Kavala ile yaklaşık bir yıldır özgürlüğünden mahrum Can Atalay, Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00
CHP'li Utku Çakırözer'den Gezi tutuklularına ziyaret: '14 Mayıs'ta adalet gelecek'
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CHP'li Çakırözer, Türkiye’nin düşüncesi, ifadesi nedeniyle insanların zindanlara atıldığı bir ülke olmaması gerektiğini söyledi. Çakırözer, “14 Mayıs’tan sonra bu ülkeye demokrasi alanında da baharı getireceğiz, adaleti, özgürlükleri getireceğiz” dedi.

(Utku Çakırözer)

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i de ziyaret eden Çakırözer, “Ortada suç yok, delil yok. Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi aydınlar bir yıllarını burada geçirdiler” dedi.


CHP Utku Çakırözer 14 Mayıs Adalet gezi davası

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