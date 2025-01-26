CHP'li vekil iddiaları doğruladı: Muharrem İnce CHP'ye dönüyor mu?

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceğine dair kamuoyuna yansıyan iddiaları doğruladı. Öztunç, "Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor" dedi.

CHP'li vekil iddiaları doğruladı: Muharrem İnce CHP'ye dönüyor mu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 23:40

CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağına yönelik iddialar kamuoyunda gündem olmuştu. CHP'den ilk kez konuya dair açıklama geldi.

Sözcü TV'de konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iddiaların doğru ve bilgisinin olduğunu ifade etti.

"BABA OCAĞINA DÖNME İSTEĞİ VAR"

Öztunç, Muharrem İnce'nin eski partisi CHP'ye dönme isteğinin olduğunu ancak CHP Genel Merkezinin sürece nasıl yaklaşacağını bilmediğini belirtti.

Öztunç şöyle konuştu:

"Bendeki bilgiye göre Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor. Muharrem Bey’in yakın çevresinde, hukuku olan arkadaşlarımız var. Onlar Muharrem Bey’in baba ocağına dönme isteği olduğunu ifade ediyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez yönetiminin bu konudaki tavrını bilmiyorum. Fakat Muharrem Bey’in böyle bir isteği, 'baba ocağı'na dönüş gibi bir arzusu olduğunu biliyorum. Bunun hemen sonuçlanacağını düşünmüyorum. "


Etiketler: #CHP Genel Merkezi #Muharrem İnce #Memleket Partisi

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