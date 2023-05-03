CHP’li Yücel’den Kızılay Başkanı Kınık’a: İstifa etme! Görevden alacağız

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:49

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:49

Seçim çalışmalarına Bergama ve köylerinde devam eden CHP İzmir Milletvekili adayı Deniz Yücel, üreticinin, köylünün hakkını alacağını ve kimsenin bu emek emek kazanılan kazancı, emeği, üretimi ziyan etmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

CHP’li Yücel gündemi değerlendirerek deprem bölgesinde insanların hala çaresizlik içinde olduğunu hatırlattı. Diğer taraftan ise yolsuzluk ve çarpık düzenin sonuçlarının artık saklanamadığını ve ortaya saçıldığını ifade eden Deniz Yücel, 11 ili yıkan 6 Şubat tarihli depremin ardından Kızılay’ın çadır satmaktan, Melih Gökçek döneminde Ankara BAŞKENTGAZ şirketinden Kızılay aracılığıyla 8,5 milyon doları ABD New York'taki çocuk istismarlarıyla gündeme gelen Ensar Vakfına göndermeye kadar ‘kirli işlerine’ bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

Yücel, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a sert tepki göstererek, “Seni bağımsız yargıya teslim edeceğiz. O koltukta 11 günün kaldı” diye konuştu.

“HELALLEŞME YOK, HESAPLAŞMA VAR!”

CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, “Türkiye Cumhuriyeti'nden de eski, Hilal-i Ahmer'imizi, Kızılay'ımızı, deprem zamanında, çadır satarak, kan satarak her türlü kepazeliğin, talanın, rezaletin aracı haline getirenler, bir yandaşa Kızılay arsasını bağışlayarak yeni bir skandala imza atmıştır. Bunlarla helalleşme yok, hesaplaşma var. İstifa etme Kerem Kınık seni görevden de alacağız, bağımsız yargıya da teslim edeceğiz. O koltukta 11 günün kaldı.”