CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'ndan notlar: 100 milyar dolar getireceğim

04 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Toplantı sadece davetlilere açık ancak İstanbul’un her yerinden gelen partililerin ilgisiyle adeta bir seçim buluşmasına dönüşmüş. Partililer içeri girmek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek için birbiriyle yarışıyor.

Salon hıncahınç doluyor. Salona giren Kılıçdaroğlu’nun “iktidar” sloganıyla karşılanması partililerden heyecanı gösteriyor. Örgütün adayının Kılıçdaroğlu olduğu sevgi gösterisinden anlaşılıyor.

CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması, bilinen siyasi parti toplantılarına benzemiyor. Bir süre önce Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı, alanında uzman 70 kişinin yer aldığı yeni vizyon kadrosu ve sisteme ilişkin açıklamaları üç saatlik ekonomi konferansına dönüşüyor.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Bu değerli isimlerle kurduğum sistem, Türkiye’yi hızlıca karanlıktan çekip, aydınlığa çıkaracak. Cumhuriyet kendi özünden güç alarak yeniden şahlanacak” diye açıyor toplantıyı. Destek veren isimleri partilerüstü, rozetsiz vatanseverler olarak açıklıyor.

Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke, partinin ekonomi politikalarını oluşturan isimlerden. Yeni yol arkadaşlarından Prof. Dr. Jeremy Rifkin iklim değişikliği ağırlıklı konuşurken Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Prof. Dr. Daron Acemoğlu grafiklerle Türkiye ekonomisinin sorunlarını ve nasıl çözüm getirileceğini anlatıyor. Acemoğlu sağlıklı ekonomi için demokrasiye dikkat çekiyor. Hacer Foggo’nun kadın ve sosyal politikalara ilişkin açıklamaları en çok alkış alan konuşmalar arasında. Teknik konuşmalarda heyecan zaman zaman azalıyor ancak özellikle gençlerin ilgisi azalmıyor.

Kılıçdaroğlu yurtdışı ziyaretinde yabancı fonlarla görüşmelerini anlatırken ilk altı ayda 100 milyar dolar doğrudan sermaye getireceğine vurgu yapıyor. Konuşmaların sonundaki değerlendirmesinde “Bu konuşmalarla bize umutsuz olmamız gerektiğini öğrettiler. Ülkesine destek olmak isteyen isimler çığ gibi büyüyecek” diyor.

Öztrak’a CHP’nin ekonomi politikasının hazır olduğunu bu ekiple nasıl çalışma yapacaklarını soruyorum: “Ortak akıl platformu olacak. Çok da güzel çalışacağız” yorumunu yapıyor.

Ekonomi konusu 6’lı masanın hepsinde iddialı isimlerine emanet. İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz da yurtdışında yaşayan Angela Merkel’e danışmanlık yapan çok sayıda akademisyenin çalışmak için hazır olduğunu söylemişti.

CHP’nin yeni vizyonu ortak masaya nasıl yansıyacak?

Zaman gösterecek!