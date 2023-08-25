CHP'nin İstanbul'daki standında tehdit ve hakarette bulunan şahsa 7 yıl hapis istemi

Seçim kampanyası sürecinde, İstanbul’un Güngören ilçesinde kurulan CHP standına giderek hakaret eden ve tehditlerde bulunan Hayri Mutlu isimli şahıs hakkında savcılıkça iddianame hazırlandı. İddianamede, “siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi” ve “hakaret” suçundan Mutlu’nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ANKA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:34
CHP'nin İstanbul'daki standında tehdit ve hakarette bulunan şahsa 7 yıl hapis istemi
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi kampanya döneminde, İstanbul’un Güngören ilçesinde kurulan CHP standında Hayri Mutlu isimli kişi ile stanttakiler arasında tartışma yaşanmıştı.

29 Nisan’da meydana gelen olayda Mutlu, “Siz Kandil’densiniz, şehitliğin önünde bu standı açamazsınız, bu standı buradan kaldıracaksınız” ifadelerini kullanmıştı. “Sen kadın değilsin, sen dönmesin” diyerek stanttaki CHP’li bir kadını da hedef alan Mutlu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İKİ AYRI SUÇLAMAYLA HAPİS İSTEMİ

ANKA Haber Ajansı'ndan Çağatan Akyol'un haberine göre, şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mutlu’nun “siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi” ve “hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Mutlu’nun üzerine atılı suçlar nedeniyle 2 yıl 3 ay 15 günden 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Mutlu’nun ayrıca adli sicil kaydı bulunduğu gerekçesiyle tekrar hükümlerinin uygulanması da talep edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.


Player Alanı
chp İstanbul İl Başkanlığı seçimler 28 Mayıs 28 Mayıs 2023

İlgili Haberler

CHP'li Kayıhan Pala'dan asbest eleştirisi: İktidar sağlıkta özensiz

CHP'li Kayıhan Pala'dan asbest eleştirisi: İktidar sağlıkta özensiz
CHP'nin ekonomi kurmayları, 'yaparsa AK Parti yapar' algısına karşı sahada olacak: Sorunun kaynağı AKP

CHP'nin ekonomi kurmayları, 'yaparsa AK Parti yapar' algısına karşı sahada olacak: Sorunun kaynağı AKP
CHP’li Karakoz: Yurt ve barınma sorununu çözemiyorlarsa gitsinler!

CHP’li Karakoz: Yurt ve barınma sorununu çözemiyorlarsa gitsinler!

En Çok Okunan Haberler