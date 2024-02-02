CHP’nin İzmir takımı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 02.02.2024 - 03:00

Yerel seçimler yaklaşırken CHP’de İzmir düğümü geçen pazartesi günü çözüldü. Sancılı geçen sürecin ardından büyükşehir için mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterilirken ilçelerde de “değişim” önce çıktı. İzmir ve 30 ilçede gösterilen adayların yaş ortalaması 47 oldu. Bornova, Buca gibi merkez ilçelerde de genç adaylar dikkat çekti. En genç isimler ise Çeşme ve Çiğli ilçelerinde gösterildi.

Adayların profilleri ise sırasıyla şu şekilde:

DOKTORLUKTAN BAŞKANLIĞA

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı. 1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi ihtisası yaptı. 1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı. Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, İzmir Çiğli Kent hastanelerinde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor. 2010 yılında CHP’ye üye olan Tugay, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve iki dönem TTB Kol Başkanlığı’nı yürüttü. CHP İzmir İl Ar-Ge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığını yaptı. CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda önce bilişim sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı. CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda, sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Tugay, 2019 yerel seçimlerinde Karşıyaka’dan yüzde 70.85 oranında oy alarak başkan seçildi.

ALİAĞA

Çağatay Güç, genç belediye başkan adayları arasında yerini aldı. 38 yaşındaki Güç, siyasi kariyerine Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okurken başladı. Öğrenciyken, İskenderun’da 2009 yerel seçimleri sürecinde CHP için çalışmalar yaptı. Güç, 2010 yılında 2 yıl süreyle CHP Aliağa Gençlik Kolları Başkanlığı’nı başarıyla yürüttü.

BALÇOVA

Onur Yiğit 1984 yılında İzmir’de doğdu. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında CHP’ye üye olan Yiğit, 2019 yılında Narlıdere Belediye meclis üyeliği ve İzmir Büyükşehir Belediye meclis üyeliğine seçildi ve İzmir Büyükşehir Belediye meclisi kâtip üyeliği görevini üstlendi.

BAYINDIR

Meslek odalarında ve sivil toplum örgütlerinde önemli görevler alan 53 yaşındaki Davut Sakarsu, Bayındır Şoförler Odası Başkanlığı ve Bergama Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

BAYRAKLI

Siyasi hayatına CHP Gençlik Kolları’nda başlayan İrfan Önal, 39 yaşında ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu. Siyasi hayatına 2005 yılında CHP Bornova Gençlik Kolları’nda başlayan Önal, Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği yaptı. Önal, büyükşehir belediyesinde imar komisyon başkanlığı görevlerini sürdürdü.

BERGAMA

Hekimlik görevini başarıyla yürüten Tanju Çelik 1972 yılında doğdu. Çelik, 2015 yılında AKP’den milletvekili aday adayı oldu. 2023 yılında ise CHP’ye geçerek milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. 2024 yerel seçimleri için CHP Parti Meclisi tarafından Bergama Belediyesi Başkan adayı olarak seçildi.

BEYDAĞ

Asıl mesleği veteriner hekimlik olan Şakir Başaran, 2020 yılında ilçe başkanlığı görevini üstlendi. 44 yaşındaki Başaran ilçedeki siyasi faaliyetlerine devam ediyor.

BORNOVA

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ömer Ekşi, siyaset hayatına 2005 yılında CHP Bornova Gençlik Kolları’nda başladı. CHP’de sayman, sekreterlik görevi yanı sıra, STK’lerde aktif görev aldı. 10 yıldan fazla yerel yönetimlerde yöneticilik deneyimine sahip olan Ömer Ekşi, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

BUCA

CHP’ye 2018 yılında üye olan Görkem Duman (35) genç adaylar arasında yerini aldı. DEÜ Mimarlık Bölümü mezunu ve aile şirketinde inşaat faaliyetlerinde çalıştı. Duman 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

ÇEŞME

Futbol dünyasının önemli isimlerinden Mustafa Denizli’nin kızı olan Lal Denizli İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nü bitirdi. 32 yaşındaki Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışıyor ve en genç iki adaydan birisi.

ÇİĞLİ

Müzisyen kişiliğiyle öne çıkan Uygar Yıldırım en genç iki adaydan birisi oldu. 32 yaşındaki Yıldırım Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı’nda yükseköğrenim eğitimi aldı. Mimarlık ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanı. Öte yandan İzmir Malatyalılar Dernek Başkanlığı görevini de üstleniyor.

DİKİLİ

Doğma büyüme Dikilili olan Adil Kırgöz, ticaretle uğraşıyor. 2009-2010 yılları arasında CHP ilçe örgütünde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den belediye meclis üyesi seçildi. 2019 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkan adayı oldu. Almış olduğu yüzde 57.7 oy oranı ile Dikili tarihinde seçmenin en çok oy verdiği başkan olarak hizmete başladı.

FOÇA

Sivil toplum örgütlerinde aktif rol alan Saniye Bora Fıçı, 2009 yılında İzmir Ticaret Odası meclis üyesi olarak seçildi. İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeliği, Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulunuyor. Fıçı, CHP Foça İlçe Örgütü’nden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

GAZİEMİR

Ünal Işık, özel sektörde çeşitli kuruluşlarda muhasebe elemanı, muhasebe şefi, muhasebe müdürü ve mali işler müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2005 yılında serbest mali müşavir belgesini alan Işık, 2014 yılında CHP’den Gaziemir Belediyesi meclis üyesi olarak seçildi.

GÜZELBAHÇE

Üç dönem boyunca Güzelbahçe Belediyesi başkan yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Mustafa Günay bu seçimlerde yoluna aday olarak devam ediyor.

KARABAĞLAR

Emine Helil İnay Kınay, 1977 yılında Uşak’ta doğdu. DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda gönüllü çalışmalarda bulunan Emine Helil İnay Kınay, TMMOB ÇMO İzmir Şubesi’nde 10 yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği ve şube başkanlığı görevlerini üstlendi.

KARABURUN

İzmir doğumlu Nurşen Balcı, Karşıyaka Belediyesi’nde 20 yıl boyunca bürokrat olarak hizmet verdi. CHP İlçe Kadın Kurulu Yönetim Kurulu üyeliği, Karşıyaka İlçe Kadın Kolları Başkanlığı ve İzmir İl Kadın Kolu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi ve 29 Ekim Kadınları Derneği’nin Karşıyaka şubesinin kurucu üyesi.

KARŞIYAKA

Karşıyaka Spor Kulübü’nde önemli görevler üstlenen Behice Yıldız İşçimenler Ünsal sporculuk, yöneticilik ve divan başkanlığı gibi kritik pozisyonlarda bulundu. Aynı zamanda çeşitli ticaret ve sanayi meslek odaları ile sağlık ve eğitim vakıflarında kurucu üyelik yaptı.

KEMALPAŞA

Mehmet Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak görevine devam etmektedir. Türkmen, lisans mezunu ve emekli.

KINIK

Sema Bodur, 1966 yılında Kınık’ta doğdu. Genç yaşta ailesinin işine katkı sağlayarak ticari hayata adım atan Sema Bodur, sonrasında memuriyet hayatına 1991 yılında İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde devam etti.

KİRAZ

2008 yılından bu yana Kiraz Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığı’nı üstlenen Nasuh Coşkun 48 yaşında.

KONAK

Mimarlık alanında kariyere sahip olan Nilüfer Çınarlı Mutlu sivil toplum alanında da etkin rol oynadı. Mutlu, 2000-2019 yılları arasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak görev yaptı. Mutlu 56 yaşında.

MENDERES

Siyasi kariyerine CHP Gençlik Kolları’nda başlayan İlkay Çiçek, 22 yıldır aktif olarak kariyerini sürdürmekte. Cüneytbey Mahalle Muhtarlığı görevini de 5 yıldır sürdüren Çiçek, 38 yaşında.

MENEMEN

Deniz Karakurt, 2001 yılından itibaren Menemen’de avukatlık yapıyor. Karakurt, CHP Menemen Gençlik Kolları Başkanlığı, Menemen Belediyesi meclis üyeliği ve CHP Menemen Belediye Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

NARLIDERE

Erman Uzun Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yaşamının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. 2019 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye meclis üyeliği görevini üstlendi.

ÖDEMİŞ

Mustafa Turan, Konaklı Belde Belediyesi meclis üyeliği, 2019-2023 yılları arası Ödemiş Belediye meclisi üyeliği ve Ödemiş Belediye Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 2023 yılında CHP Ödemiş İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

SEFERİHİSAR

İsmail Yetişkin, 27 yıl boyunca CHP’de aktif görev aldı. Yetişkin, gençlik kolları ve ilçe başkanlığı görevlerini de üstlendi. 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı görevine seçilen Yetişkin, CHP tarafından bir kez daha aday gösterildi.

SELÇUK

2009 ve 2014 yerel seçimlerinde meclis üyesi olan Filiz Ceritoğlu Sengel, 2019 ise başkanlık görevine seçildi. Gelecek seçimlerde bir kez daha aday gösterilen Sengel, aynı zamanda Selçuk’un ilk kadın belediye başkanı olma unvanını da taşıyor.

TİRE

Mali müşavirlik yapan Hayati Okuroğlu, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde yüksek öğrenimini tamamladı.

TORBALI

Övünç Demir, Koç Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi mezunu. 40 yaşındaki Demir elektrik ve elektronik mühendisi.

URLA

Urla Belediyesi meclis üyesi Selçuk Balkan 1984 yılında Urla’da doğdu. 2009 yılında İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Urla’da kendi ofisinde serbest mimar.