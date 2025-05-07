‘Cumhurbaşkanı aleyhine slogan atanların yanında bulunmak’ suç sayıldı

Saraçhane eylemleri sırasında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla tutuklanan 14 genç ve 2 tutuksuz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamedeki, “Şüphelilerin, Cumhurbaşkanı aleyhine hakaret içeren slogan atan grubun yanında durmalarının Cumhurbaşkanına hakaret eylemi kapsamında değerlendirilebileceği kanaatine varılmakla...” ibaresi dikkat çekti.

‘Cumhurbaşkanı aleyhine slogan atanların yanında bulunmak’ suç sayıldı
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ANKA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 19:55

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 45 gündür tutuklu bulunan gençlerin iddianamesi hazırlandı. 

İddianamede, tutuklu 14 ve tutuksuz yargılanan 2 kişi için TCK'nin 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

‘SLOGAN ATAN GRUBUN YANINDA OLDUĞU’ İÇİN 4 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, 8 kişinin yalnızca “sloganları atan grubun içerisinde bulunduğu” için, 2 kişinin ise “slogan atan grubun yanında olduğu” için 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakim, 14 gencin tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşmanın ise 30 Mayıs Cuma günü Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde ayarlanacak olan duruşma salonunda yapılmasına karar verildi.


Etiketler: #Saraçhane #iddianame

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