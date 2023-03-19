Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek'ten 'adaylık' iddialarına yanıt

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:05

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 12:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta seçim kararını resmen ilan etmesiyle, 14 Mayıs maratonu resmen başlamış oldu. Partiler arası ittifak ziyaretleri sürerken; Ankara kulisleri de ısınmaya başladı.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek' 'AKP'den aday olacak' iddialarıyla gündeme geldi.

Turktime yazarı Talat Atilla bu iddiayı Çiçek'e sordu.

Atilla yazısında "Kulislerde, 'Cemil Çiçek iktidar partisinden aday olacak' söylentileri çoğalınca, Çiçek'i cep telefonundan aradım. Eski TBMM Başkanı ve Adalet Bakanı, aktif olarak şimdilerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Cemil Çiçek'e 'Sayın Bakan partinizden aday olacak mısınız?' sorusunu yönelttim" dedi.

Atilla yazısına şöyle devam etti:

"Doğrusu, evet ve hayırdan daha etkili, içinde birden fazla anlam barındıran bir yanıt verdi bana. 'Hayır, o iş çoktan bitti!' Çiçek, yüksek özgül ağırlığı olan bir isim. Devlet adamlığı kumaşı da vardır. Belki bir parça niyet okumak olacak ama Çiçek, iktidar partisinden aday olmayacağı ya da olamayacağının altını çizerken 'O iş bitti!' diyor. Biten Milletvekiliği mi, yoksa iktidar partisi serüveni mi? Bunu anlamaya az kaldı!' düşüncesini dile getirdi."

DİKKAT ÇEKEN 'ARINÇ' İDDİASI

Talat Atilla şunları kaydetti:

"Koalisyonlar eskiden seçimden sonra olurdu, şimdi seçimden önce oluyor. Millet İttifakı 8 önemli aktörle örtülü İttifak yaparken, Cumhur İttifakı da şimdilik 4 Parti ile ittifak yapıyor. Bülent Arınç, eski etkinliğinde olmasa da iktidar tabanında ne dediğine kulak kabartılam isimleriden birisidir. Hatta bir miktar özerk, biraz da koalisyonun küçük parçası olarak da görmek mümkün olabilir Arınç'ı. Eski TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'ın Erdoğan'la arasındaki buzları erittiği ve bu seçimlerde Milletvekili olacağı konuşuluyor Ankara'da.

Bülent Arınç'ın adaylığı gerçekleşirse, iktidarın vekili olan oğlu Mücahit Arınç aday olamayacak. Bülent Arınç cemil Çiçek eski isimleri iktidar aday yapacak. Koalisyonlar eskiden seçimden sonra olurdu, şimdi seçimden önce olacak. Cemil Çicek'i aradım. 'Aday mısınız dedim.Hayır, o iş çoktan bitti' dedi. Müsavat Dervişoglu gidebilir."