Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı

Emek ve Özgürlük İttifakı, bileşenlerin Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmesinin ardından basın toplantısıyla tutumunu açıklayacak. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazın olmadığı belirtilirken, tutumun doğrudan Kılıçdaroğlu’na destek şeklinde olmayacağı ancak aday çıkarılmayacağı ve Kılıçdaroğlu’nun işaret edileceği kaydediliyor.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00
Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı
Abone Ol google-news

Emek ve Özgürlük İttifakı, son toplantısında seçime ittifak adıyla girme kararı aldı. Seçime girme yeterliliği olan partilerin kendi ad ve logosunu kullanacağı, yerelde işbirliklerine gidileceği belirtilirken, cumhurbaşkanı adaylığı konusu ise sonraya bırakıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tutumun daha sonra bir basın toplantısıyla açıklanacağı aktarıldı.

23 Mart’tan önce açıklama yapılması beklenirken, tutumda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ziyaretleriyle netleşme olması bekleniyor. TİP’le görüşen Kılıçdaroğlu’nun yakın zamanda HDP ve EMEP gibi diğer bileşenleri de ziyaret edeceği, görüş alışverişinde bulunacağı kaydediliyor. 

İTİRAZ YOK

İttifakın son toplantısında ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ya da desteklenmesine itiraz eden bileşenin olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre “makul adaylardan olduğu” vurgulanan Kılıçdaroğlu’na doğrudan destek açıklaması yapılmayacak. Bunun yerine aday çıkarmama yönünde birleşildiği, açıklamada ise Kılıçdaroğlu’na işaret edileceği belirtiliyor. Böylece açıklamanın “doğrudan Kılıçdaroğlu’na oy isteği yönünde olmayacağı ancak iktidarın yenilmesi  ve oyların bölünmemesi için çağrı” şeklinde olacağına vurgu yapılıyor. 


Emek ve Özgürlük İttifakı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu HDP TİP EMEP

İlgili Haberler

Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan seçim kararları: İttifakla giriyorlar

Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan seçim kararları: İttifakla giriyorlar
Demirtaş: Emek ve Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği, Millet İttifakı, Bay Kemal; yan yana yürüyün!

Demirtaş: Emek ve Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği, Millet İttifakı, Bay Kemal; yan yana yürüyün!
Emek ve Özgürlük İttifakı, 2023 seçimleri için eğilim ve önerileri konuşacak

Emek ve Özgürlük İttifakı, 2023 seçimleri için eğilim ve önerileri konuşacak

En Çok Okunan Haberler