Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 04:00

Emek ve Özgürlük İttifakı, son toplantısında seçime ittifak adıyla girme kararı aldı. Seçime girme yeterliliği olan partilerin kendi ad ve logosunu kullanacağı, yerelde işbirliklerine gidileceği belirtilirken, cumhurbaşkanı adaylığı konusu ise sonraya bırakıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tutumun daha sonra bir basın toplantısıyla açıklanacağı aktarıldı.

23 Mart’tan önce açıklama yapılması beklenirken, tutumda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ziyaretleriyle netleşme olması bekleniyor. TİP’le görüşen Kılıçdaroğlu’nun yakın zamanda HDP ve EMEP gibi diğer bileşenleri de ziyaret edeceği, görüş alışverişinde bulunacağı kaydediliyor.

İTİRAZ YOK

İttifakın son toplantısında ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ya da desteklenmesine itiraz eden bileşenin olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre “makul adaylardan olduğu” vurgulanan Kılıçdaroğlu’na doğrudan destek açıklaması yapılmayacak. Bunun yerine aday çıkarmama yönünde birleşildiği, açıklamada ise Kılıçdaroğlu’na işaret edileceği belirtiliyor. Böylece açıklamanın “doğrudan Kılıçdaroğlu’na oy isteği yönünde olmayacağı ancak iktidarın yenilmesi ve oyların bölünmemesi için çağrı” şeklinde olacağına vurgu yapılıyor.