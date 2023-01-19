Cumhuriyet Halk Partisi'nin Parti Meclisi yarın toplanıyor: Gündem hükümet programı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak olan Parti Meclisi'nin gündemi 30 Ocak’ta 6’lı masanın açıklaması beklenen ortak hükümet programı olacak.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 04:00
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Parti Meclisi yarın toplanıyor: Gündem hükümet programı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın partisinin genel merkezinde PM toplantısına başkanlık edecek.

Toplantının ilk gündemi 30 Ocak’ta 6’lı masanın açıklaması beklenen ortak hükümet programının PM üyelerine sunumu olacak. 

'ADAY' GÜNDEME GELEBİLİR

PM üyelerinin toplantıda, 6’lı masanın son bildirisinde yer alan “Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili istişarelere başlıyoruz” ifadeleri üzerinden de bir değerlendirme yapması bekleniyor. PM üyelerinin, “Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istediklerine yönelik görüşlerini toplantıda dillendirebileceği” söylenirken muhalefetin 30 Ocak’ta ortak hükümet programını açıklamadan bir aday açıklamayacağı belirtiliyor. 


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