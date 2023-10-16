Cumhuriyet ulaştı: CHP'de oyunu en çok artıran örgüt başkanı PM'ye girecek

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 03:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin sistemine ilişkin dile getirdiği açıklamaların bazı ayrıntılarına Cumhuriyet ulaştı. İki ay önce dar bir grupta bu çalışma yapıldı ve 4-5 Kasım’da yapılacak kurultaya sunulması bekleniyor. Oyunu en çok artıran beş ilin il başkanı, yapılacak düzenlemeyle doğrudan Parti Meclisi’ne (PM) girecek. Ayrıca Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve belediye başkanları adaylarının üyelerin katılımıyla seçileceğini dile getirmişti. Bu noktada yapılan çalışmada aktif üye ölçütleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre milletvekili ve diğer adayların belirlenmesinde oy kullanacak üyelerin öncelikle aidatlarını ödemelerine bakılacak. Aktif üyeliğin bir koşulu da parti politikalarının topluma tanıtılması için verilen desteğin ölçümlenmesi. Bu amaçla bir yazılım geliştirildi ve hangi üyenin hangi parti politikalarını özellikle sosyal medyadan başarılı bir şekilde destekleyip desteklemediği değerlendirilecek. Bir diğer ölçüt ise üyelerin sandıklarda aldıkları görevler olacak. Üyelerin seçimlerde üstlendikleri görev, milletvekili ve diğer görevlere aday olanların seçiminde oy kullanmada etkili olacak. Çalışmanın kurultaya hangi boyutlarıyla sunulacağı ise henüz belli değil. Son kararı Kılıçdaroğlu verecek.