DEM'li Sırrı Sakık'a AKP'li Çelebi'ye 'hakaret'ten ceza: İki oturum yok

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’a, AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle Meclis’ten iki oturum geçici çıkarma cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 17:44
DEM'li Sırrı Sakık'a AKP'li Çelebi'ye 'hakaret'ten ceza: İki oturum yok
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Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık‘ın geçen oturumda sarf ettiği sözlerle bir milletvekiline ‘hakaret’ fiilini işlediğini ve bu nedenle iç tüzüğü ihlal ettiğini belirterek Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezası verilmesi gerektiğini aktardı.

Bozdağ, Sırrı Sakık’a Meclis’ten iki birleşim çıkarılma cezası verilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Sırrı Sakık’ın Meclis’ten iki oturum geçici çıkarılması kabul edildi.

Sakık’ın ceza almasına neden olan söz konusu sözleri AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile yaşadığı tartışma sırasında söylediği öğrenildi.

Küfürlü tartışma Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:



Dem Parti Sırrı Sakık Mehmet Ali Çelebi

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