DEM'li Sırrı Sakık'a AKP'li Çelebi'ye 'hakaret'ten ceza: İki oturum yok

Yayınlanma: 13.12.2023 - 17:44

Güncelleme: 13.12.2023 - 17:44

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık‘ın geçen oturumda sarf ettiği sözlerle bir milletvekiline ‘hakaret’ fiilini işlediğini ve bu nedenle iç tüzüğü ihlal ettiğini belirterek Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezası verilmesi gerektiğini aktardı.

Bozdağ, Sırrı Sakık’a Meclis’ten iki birleşim çıkarılma cezası verilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Sırrı Sakık’ın Meclis’ten iki oturum geçici çıkarılması kabul edildi.

Sakık’ın ceza almasına neden olan söz konusu sözleri AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile yaşadığı tartışma sırasında söylediği öğrenildi.

Küfürlü tartışma Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:



