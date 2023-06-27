Deprem bölgesinde eğitim sorun yumağı
Okulların yaz tatiline girmesiyle eğitimciler, deprem bölgesindeki geride bırakılan bir dönemi Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Eğitim-İş Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Güral, “Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan ve Hassa’da açılan okul sayısı az oldu. Diğer ilçelerde ise bazı öğretmenlere hasarlı olan çok katlı yurtlarda yer gösterildi, birçok öğretmen arkadaşımız okul bahçelerinde kurulan çadırda ya da okulda öğretmenler odasında kaldı” dedi.
Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara ise Malatya’da bu dönem okullarda katılımın yüzde 25’lerde kaldığını belirterek, “Bakanlık ve Malatya Milli Eğitim, göstermelik bazı uygulamalarla Malatya’da hayatın normalleştiğini söylese de durum hiç öyle olmadı” diye konuştu.
Kara, ilde hâlâ konteyner bulamayan öğretmenlerin olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
“Malatya’da sarsıntılar devam ediyor. Öğretmenlerimiz hem depremin yarattığı travma hem bürokratik travma ile karşılaştı. Müfredat uygulanmadı. İnternet uzun süre yoktu. Valilikler idari izin konusunda pek çok öğretmenimize sorun çıkardı.”
Kara, yaz dönemi yapılacak telafi derslerine ilişkin de “Telafi eğitiminin gerçekçiliği çok zayıf” değerlendirmesinde bulundu.
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