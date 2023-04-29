Depremzedeye dağıtılacak yardım kolilerine bu kez de AKP logosu yapıştırıldı

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:00

AKP, seçim yarışında devlet imkânlarını kullanmasıyla gündeme gelmeye devam ediyor. AKP’den milletvekili adayı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın seçim bölgesi Osmaniye’deki aracında AFAD’ın yardım kolilerin çıkmasının ardından AKP’li İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da AFAD kutularını seçim propagandası yaptı.

AKP’li Tosyalı’nın seçim çalışmaları kapsamında dağıttığı yardım kolilerinin altında “AFAD” üzerinde ise “Sağlıklı günler dilerim... İskenderun’a değer. Halkın adamı Mehmet Fatih Tosyalı” yazdığı görüldü. Devletin kaynaklarıyla depremzedeler için hazırlanan kolilerin seçim çalışmalarında kullanılması tepki topladı.

Söz konusu iddiaları sormak için ulaştığımız İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı iddialarla ilgili, “Bizim böyle bir dağıtımımız yok. Yardım kolilerini kaymakamlık dağıtıyor. Dağıtım kolilerinin bir yüzünde belediye bir yüzünde kaymakamlık logoları bulunuyor, benim söz konusu dağıtımdan haberim yok. Böyle bir şey de yapmamız mümkün değil. AFAD ismini kullanarak dağıtım yapmaya ihtiyacımız da yok” dedi. Millet İttifakı kurmayları söz konusu iddiaları yorumladı.

(Mehmet Fatih Tosyalı)

‘AKP İÇİN SIRADAN DURUM’

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, bu olayın AKP için sıradan bir durum olduğunu söyledi. Şahin, “Bu artık onların normal tavrı. Devletin bakanları milletvekili adayı. Anayasaya, seçim mevzuatına aykırı hareket etmek onların normali. Devletin bütün kurumları şu anda seçim çalışması yürütüyor. Daha geçen günlerde aile bakanının AFAD kolilerini seçim malzemesi yaptığını gördük. Devlete ait her türlü kaynağı rahatlıkla kullanıyorlar. Sayın Tosyalı’nın bunu yaptığını düşünmek istemiyorum. Olayın bilgisi dahilinde olmadığını düşünmek istiyorum” dedi.

(Suzan Şahin)

‘HALKI KANDIRAMAZLAR’

Şahin şöyle devam etti:

“AKP’nin genel yapısı bu. Devletin imkânlarını her şekilde siyasi erkleri için milletin gözünün içine baka baka kullanıyorlar. Haksız rekabet yaratmaktan, adaletsiz yarışmaktan çekinmiyorlar. Milletin parasını har vurup harman savuruyorlar. Halkı bu şekilde kandıramazlar. Bu hırsızlığın, yandaşlığın had safhaya çıktığı dönem 14 Mayıs’ta değişmeli.”

(Kürşad Zorlu)

‘14 MAYIS’TA GÖRECEKLER’

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise “Maalesef Türkiye’nin tüm kurumları siyasi iktidarın seçim kaygısına alet edilmeye çalışılıyor. Atanmış bakanlar seçilmiş olmak için bakanlık imkânlarını hoyratça kullanıyor. Anayasaya da aslında aykırı bu. Ama anayasayı düşünen kim? Nasıl olda denetim yok, kim hesap soracak diyorlar. O halde biz de diyoruz ki 14 Mayıs’ta milletimiz öyle bir denetleyecek ki milletin parasını siyasete alet etmek neymiş görecekler” diye konuştu.

SEÇİM ARACIYLA DAĞITMIŞLARDI

Cumhuriyet, 26 Nisan’da yayımlanan manşetinde AKP’den milletvekili adayı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın seçim aracındaki AFAD kolilerini gündeme getirmişti. Tepki çeken görüntüye Yanık, “Durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir” açıklamasını yapmıştı.