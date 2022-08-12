DEVA Partisi Karaman İl Başkanı'na saldırı: MHP'lileri adres gösterdiler

12 Ağustos 2022 Cuma, 10:20

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, partisinin Karaman İl Başkanı Burak Demirer ile birlikte bir gazetecinin, MHP il teşkilatı tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekmen, "Karaman İl Başkanımız Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger, saat 00.15 sularında, MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı ve 8-10 kişi tarafından sopalarla ağır saldırıya uğramışlardır" dedi.

"Müşahade altında tutulan arkadaşlarımıza geçmiş olsun" diyen Ekmen, "Kahpe saldırılarla bizi yıldıramazsınız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Twitter hesabından "Karaman İl Başkanımız Sn. Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger Bey'e yönelik alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin siyasi şiddete teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz!" açıklaması yaptı.

Yeneroğlu, saldırının ilçe belediyesinin imar yolsuzluğunun ortaya çıkarılması ile ilgili olduğunu öne sürerken "Saldırıyı gerçekleştiren bizzat MHP ilçe başkanı ve yönetiminde olan kişiler" iddiasında bulundu.

"KAÇAK YAPI RANTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA ÖNCESİ..."

DEVA Partisi kurucularından Avukat Tunahan Elmas ise olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırının ardından Burak Demirer'in yüzüne 4 dikiş atıldığını belirtip "Alçakça saldırılar bizi yolumuzdan döndüremeyecek" dedi.

Elmas, açıklamasının devamında "Başkanımızın, Karaman Belediyesinin kaçak yapı rantına dair yapacağı basın açıklamasından önce gerçekleşen bu saldırıda yerel gazetecilerden Hüseyin Ölger de ağır şekilde darp edilmiştir. Başkanımız hastahanede ve hayati tehlikesi yok. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.