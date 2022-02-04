DEVA'dan Erdoğan'a 'AİHM' tepkisi: Asla unutmayın

04 Şubat 2022 Cuma, 10:52

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile ilgili olarak, "Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız" demesine ilişkin konuşan Şahin, Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanı, bu ifadesiyle sadece uluslararası sözleşmeleri değil, kendisinin de yemin ederek tabi olduğu anayasayı da inkâr etmektedir. Öznesi kendisi iken yaşadığı hukuk mağduriyetinde çözüm kapısı olarak AİHM’i gören Sayın Erdoğan yaman bir çelişki içindedir. Zamana ve olaylara göre sık sık ayarını bozduğunuz kantarın gün gelip sizleri de tartacağını asla unutmayın" diye seslendi.

Şahin’in açıklamaları şöyle:

TÜRKİYE, AVRUPA KONSEYİ VE AİHM KARARLARINA UYMAKLA YÜKÜMLÜ: İktidarın 2004 yılındaki anayasa değişikliğiyle T.C Anayasası’nın 90. maddesinin son fıkrasına “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır hükmü” eklenmiştir. Uluslararası sözleşmelerin iç hukukun üstünde olduğu bu anayasa ile tescil edilmiş ve yıllarca iktidar tarafından övünülerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Türkiye, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymakla yükümlüdür.”

HUKUK DEVLETİ İLKESİNE AYKIRI: Sayın Cumhurbaşkanının Avrupa Konseyi’nin Osman Kavala ve sair kararlara ilişkin “Bizim mahkemelerimizi tanımayanı biz de tanımayız” ifadesi hukuk devleti ilkesine aykırıdır ve asla kabul edilemez. Sayın Erdoğan’ın “Bizim mahkememiz” dediği ilk derece mahkemesi de kararına uyulmasını istediğimiz Anayasa Mahkemesi ve AİHM de mevcut anayasamıza göre uymakla yükümlü olduğumuz mahkemelerdir

CUMHURBAŞKANI YEMİN EDEREK TABİ OLDUĞU ANAYASAYI DA İNKÂR ETMEKTE: Sayın Cumhurbaşkanı, bu ifadesiyle sadece uluslararası sözleşmeleri değil, kendisinin de yemin ederek tabi olduğu anayasayı da inkâr etmektedir. Öznesi kendisi iken yaşadığı hukuk mağduriyetinde çözüm kapısı olarak AİHM’i gören Sayın Erdoğan yaman bir çelişki içindedir. Zamana ve olaylara göre sık sık ayarını bozduğunuz kantarın gün gelip sizleri de tartacağını asla unutmayın.

TÜRKİYE’NİN OTORİTER BİR DEVLET ANLAYIŞIYLA YÖNETİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ: Rahip Brunson ve Deniz Yücel meselesinde de Türk hukukunun bağımsızlığını ayaklar altına alan iktidar, bugün anayasanın açık hükmünü uygulamamakla ortaya bir hukuk garabeti koymaktadır. Geçmişte Ortadoğu, Orta Asya ve Balkan ülkelerine demokratik hukuk devleti olarak rol model olan Türkiye’nin, bugün o ülkelerin yönetimlerine özendiğini üzülerek görüyoruz. Türkiye’nin otoriter bir devlet anlayışıyla ilelebet yönetilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye, üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nden, altında imzası bulunduğu AİHM kararlarından asla taviz vermeyecek.”

İSRAİL'LE NORMALLEŞME: Uzun yıllardır iç siyaset malzemesi yapılarak askıya alınan Türkiye-İsrail ilişkileri bu ziyaretle yeni bir döneme girecektir. DEVA Partisi olarak, Türkiye’nin İsrail ile, Körfez ülkeleri; Mısır, Ermenistan ve Suriye ile ilişkilerinin geçte olsa normalleşme yoluna girmesini olumlu karşılıyoruz. Yıllardır Türkiye’nin çıkarlarını ideolojik takıntılara kurban eden iktidarın, Doğu Akdeniz, Suriye, Mısır ve Kafkasya ile de istikrarlı bir dış politika sergilemesi gerekmektedir.”



