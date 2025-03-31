Devlet Bahçeli'den dikkat çeken 'Volkan Konak' paylaşımı: 'Kendisine has üslubuyla...'
MHP lideri Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için, sosyal medyadan bir taziye mesajı yayımladı.
Bayram programı kapsamında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs'taki Grand Sapphire Resort & Casino’daki konseri sırasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Volkan Konak, yaşamını yitirdi.
SAHNEDE YIĞILDI
Sahnede fenalaşarak baygınlık geçiren Volkan Konak’a ilk müdahale konser alanında yapıldı.
Ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldıran sanatçıya burada müdahale edildi.
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Konak'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir…" denildi.
BAHÇELİ’DEN ‘VOLKAN KONAK’ PAYLAŞIMI
Son olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Volkan Konak için bir taziye mesajı geldi.
X'ten bir paylaşım Bahçeli, Konak için “Kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur” dedi.
MHP liderinin paylaşımı şöyle:
“Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur.
Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon’un kıymetli evladı Volkan Konak’a Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”
Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 31, 2025
Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı…
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