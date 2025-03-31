Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri ortaya çıktı: 'Bayramda ölenlere çok üzülüyorum'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 12:38

Güncelleme: 31.03.2025 - 12:38

Ramazan Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 58 yaşında vefat eden Konak'ın ani ölümü sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu.

YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Yıllar önce bir televizyon programında ölüme dair söyledikleri tekrar gündeme gelen Konak, "Ölüm bile güzel olmalı. Lodosta soba zehirlenmesinden ölenlere çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. İnandığın bir uğurda vuruşarak ölmek ne yiğitçe bir şey değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Konak, aynı programda, "Ama benim ülkemde tavuklar gibi ölmek... Buna kader derler. Yalan. Gariban ölmek zorundadır benim ülkemde. Güçlü insan hayatını yaşar, gariban insan vebal öder" sözleriyle de dikkat çekmişti.

VOLKAN KONAK'IN VASİYETİ

Sanatçının yıllar önce bir konser sırasında açıkladığı vasiyeti de gündeme geldi. Konak, "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne." sözleriyle topraklarına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

40 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Gazimağosa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Mart 2025 tarihinde saat 23.23'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla sanatçının konser verdiği otele yönlendirildi. Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR - kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulandı. Daha sonra entübe edilen sanatçı, saat 00.10'da hastaneye sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.