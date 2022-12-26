Din eğitimi görenlerle yapılan ankette dikkat çeken sonuç: Diyanet'e güven yok

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde görevli bir ilahiyat profesörü tarafından “Evren ve insanın varoluşu bağlamında dini şüphe ve sorgulamalar” başlıklı çalışma yapıldı.

24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde 18-69 yaş arasındaki yüzde 55.5’i erkek, yüzde 44.5’i kadın olmak üzere toplam 2 bin 878 katılımcı ile internet üzerinden yapılan çalışmada, katılımcıların yüzde 54.1’i Diyanet’e bağlı Kuran kurslarına gittiğini, yüzde 26.1’i “cemaat kurslarında din eğitimi gördüğünü”, yüzde 70.8’i imam hatip lisesinde okuduğunu, yüzde 77.6’sı ise ilahiyat fakültesine gittiğini belirtti.

Diyanet’in üst yönetiminin de bilgisinin olduğu öğrenilen çalışmanın detaylarına Cumhuriyet ulaştı. Birden fazla yanıtın verilebildiği anketlerin de bulunduğu çalışmadan dikkat çeken veriler özetle şöyle:

Dini/İslami bir konuda bilgi almak isteyenlerin yüzde 75.5’i güvendiği kitaplara, yüzde 57.5’i internete, yüzde 36.7’si din görevlilerine, yüzde 33.6’sı aile büyüklerine, yüzde 31.7’si ilahiyatçılara, yüzde 14.1’i güvendiği insanlara, yüzde 5.6’sı ise mensubu olduğu cemaatin önderlerine başvuruyor.

ŞERİAT, KADIN, ADALET...

Ankette en kapsamlı soru ise “şüphe ve tereddüt yaşanılan” konular oldu.

Ankete göre katılımcıların şüphe ve tereddüt yaşadığı konular ise şöyle: