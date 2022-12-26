Din eğitimi görenlerle yapılan ankette dikkat çeken sonuç: Diyanet'e güven yok
Büyük çoğunluğu imam hatip ve ilahiyat mezunu kişilerle yapılan, Diyanet’in üst kademesinin de bilgisinin olduğu öğrenilen çalışmadan dikkat çeken sonuçlar çıktı. “Evren ve insanın varoluşu” başlıklı çalışmaya katılanların yüzde 59.9’u Diyanet’in dini söylem ve tutumlarına şüphe ve tereddütle yaklaştı. 2023 bütçesi 35.9 milyar TL olan Diyanet’in son bir yılda aldığı personel sayısı 18 bini bulacak. Buna karşın kurum dini bir konuda bilgi almak isteyenlerin güvendiği adres olamadı. Ankete katılanların yüzde 75.5’i kitaplara, yüzde 57.5’i internete güveniyor. Din görevlilerine başvuru oranı ise yüzde 36.7.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde görevli bir ilahiyat profesörü tarafından “Evren ve insanın varoluşu bağlamında dini şüphe ve sorgulamalar” başlıklı çalışma yapıldı.
24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde 18-69 yaş arasındaki yüzde 55.5’i erkek, yüzde 44.5’i kadın olmak üzere toplam 2 bin 878 katılımcı ile internet üzerinden yapılan çalışmada, katılımcıların yüzde 54.1’i Diyanet’e bağlı Kuran kurslarına gittiğini, yüzde 26.1’i “cemaat kurslarında din eğitimi gördüğünü”, yüzde 70.8’i imam hatip lisesinde okuduğunu, yüzde 77.6’sı ise ilahiyat fakültesine gittiğini belirtti.
Diyanet’in üst yönetiminin de bilgisinin olduğu öğrenilen çalışmanın detaylarına Cumhuriyet ulaştı. Birden fazla yanıtın verilebildiği anketlerin de bulunduğu çalışmadan dikkat çeken veriler özetle şöyle:
- Dini/İslami bir konuda bilgi almak isteyenlerin yüzde 75.5’i güvendiği kitaplara, yüzde 57.5’i internete, yüzde 36.7’si din görevlilerine, yüzde 33.6’sı aile büyüklerine, yüzde 31.7’si ilahiyatçılara, yüzde 14.1’i güvendiği insanlara, yüzde 5.6’sı ise mensubu olduğu cemaatin önderlerine başvuruyor.
ŞERİAT, KADIN, ADALET...
Ankette en kapsamlı soru ise “şüphe ve tereddüt yaşanılan” konular oldu.
Ankete göre katılımcıların şüphe ve tereddüt yaşadığı konular ise şöyle:
- Cemaat ve tarikat liderlerinin söylem ve tutumları: yüzde 65.5.
- Günümüz Müslümanlarının İslamı temsil düzeyleri: yüzde 64.8.
- Diyanet’in dini söylem ve tutumları: yüzde 59.9.
- Şeriat kurallarının çağa uygunluğu: yüzde 47.6.
- Kuran’da kadın ve erkeğin eşitlik durumu: yüzde 37.5.
- Tesettürün bu çağda uygulanabilirliği: yüzde 31.7.
- Din ile bilimin uyuşmaması: yüzde 27.2.
- Kader/alın yazısı: yüzde 26.9.
- Allah’ın adaleti: yüzde 22.
- Vahiy ve kutsal kitapların Allah’tan geldiği meselesi: yüzde 19.9.
- Şeytan ve cin gibi metafizik varlıkların varlığı: yüzde 19.
- Hazreti Muhammed’in hayatı: yüzde 18.5.
- Kuran’ın evrenselliği: yüzde 18.
- Meleklerin varlığı: yüzde 12.8.
- Allah’ın varlığı ve birliği: yüzde 11.8.
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